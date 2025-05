Steinbuschs Treffer zu wenig: Pannesheide unterliegt dem FCE

Bei angenehmen Temperaturen und guten Platzverhältnissen waren die Gäste aus Pannesheide zunächst die aktivere Mannschaft. Gefährlich wurde jedoch lediglich Napieralskis Freistoß aus knapp 17 Metern, der von einem Verteidiger zur Ecke geblockt wurde (11.). Nach einer passiven Anfangsphase kam Eschweiler nach gut zwanzig Minuten besser in die Partie und kam durch Fehler in der Pannesheider Defensive zu guten Gelegenheiten, bei denen M. Koubaa meist im Mittelpunkt stand; nachdem der Stürmer zunächst einen Fehlpass abfing und frei vor dem Tor links vorbeischoss (21.), scheiterte er wenig später am gut reagierenden Neffke (30.). Seine dritte Chance ließ sich M. Koubaa dann nicht mehr nehmen. Den fälligen Elfmeter nach Gülpens Foul an ihn selbst verwandelte der quirlige Angreifer souverän zur Führung (36.). Kurz zuvor scheiterte Jacob per Volley an Jesse (35.), und auch bei Napieralskis Versuch aus der Distanz war der Gästekeeper zur Stelle (45.+2). Die knappe Führung ging zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Chancenqualität demnach in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie offener, da beide Mannschaften den Weg nach vorn suchten. Gute Chancen hatten zunächst jedoch nur die Gastgeber. Im Privatduell zwischen Neffke und M. Koubaa setzte sich der starke Rückhalt der Gäste zwei weitere Male stark durch (50. und 62.), zudem rettete Jacob nach einer Ecke auf der Linie (58.). Der Flügelstürmer sorgte auch auf der anderen Seite für Aufsehen, sein Versuch mit links wurde jedoch im letzten Moment per Kopf geblockt (64.). Pannnesheide wurde nun wieder gefährlicher und kam zu ihren bislang besten Gelegenheiten. Während Grivet Talocia nach Freistoßflanke von T. Steinbusch deutlich verzog (67.), landete Jacobs Schuss nach schönem Spielzug aus kurzer Distanz an der Latte (72.). Im direkten Gegenzug erhöhte Eschweiler dann eiskalt auf 2:0. Die Unordnung im Strafraum der Gäste nutzte Medina aus und netzte aus kurzer Distanz mit einem strammen Schuss (73.).