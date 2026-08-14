Steinburg Nord will zurück in die Spur – Hemme reist ungeschlagen an

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Nach zwei höchst unterschiedlichen Auftritten steht für die SG Steinburg Nord am Sonntag das nächste Heimspiel in der Kreisliga Westküste West an. Um 15 Uhr empfängt die Mannschaft den SV Hemme. Während die Gastgeber nach zwei Partien bei drei Punkten stehen, hat Hemme seine ersten beiden Saisonspiele jeweils mit einem Unentschieden beendet und kommt auf zwei Zähler. In der FuPa-Tabelle liegt Steinburg Nord damit auf Rang sieben, der SV auf Platz zehn.

„Gegen Nordholm sind wir zuerst überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, sagt Wendlandt. Erst ein Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 habe seine Mannschaft wachgerüttelt. Noch vor der Pause drehte die SG die Begegnung und ging mit einer 4:2-Führung in die Kabine. FuPa führt den Auftakterfolg mit 8:4.

Dass bei der SG in dieser jungen Saison bislang kaum Langeweile aufgekommen ist, zeigen schon die Ergebnisse. Zum Auftakt setzte sich Steinburg Nord mit 8:4 durch. Dabei verlief die Anfangsphase alles andere als nach Plan.

In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft die ersten 25 bis 30 Minuten dominiert und mehrere Treffer gut herausgespielt, berichtet der Trainer. Erst durch einige Umstellungen in der Schlussphase sei die Ordnung verloren gegangen. Zwei weitere Gegentore musste Steinburg Nord noch hinnehmen, ehe ein Konter mit dem Schlusspfiff den 8:4-Endstand brachte.

Nur zwei Tage später zeigte die Partie beim TSV Buchholz, wie schnell sich die Anforderungen ändern können. Gegen den von Wendlandt als Meisterschaftsfavoriten eingeschätzten Gegner hielt die SG zunächst gut dagegen. „Wir waren von Beginn an im Spiel und konnten die ersten Chancen verzeichnen“, sagt der Coach. Drei gute Möglichkeiten hätten sogar die Führung bringen müssen.

Stattdessen traf Buchholz auf der Gegenseite zum 1:0 und legte wenig später per Elfmeter nach. „Dadurch haben wir unseren Faden verloren und sind etwas von unserem Plan abgewichen“, sagt Wendlandt. In der zweiten Hälfte sei das Spiel zunächst weitgehend ausgeglichen verlaufen, ehe Buchholz mit zwei weiteren Treffern auf 4:0 stellte.

Wendlandt erwartet einen völlig neuen Gegner

Nun wartet mit Hemme eine Mannschaft, gegen die Steinburg Nord bislang noch keine Erfahrungswerte gesammelt hat. „Mit dem SV Hemme hatten wir bisher noch keinerlei Berührungspunkte“, sagt Wendlandt. Entsprechend schwer lässt sich für den Trainer einschätzen, welche Aufgabe seine Mannschaft erwartet.

Die ersten Ergebnisse deuten zumindest auf einen schwer zu bezwingenden Gegner hin. Der SV startete mit einem 1:1 gegen den SV Hemmingstedt in die Saison. Am zweiten Spieltag folgte ein 2:2 gegen den SV Blau-Weiß Wesselburen. Nach zwei Spielen ist Hemme damit noch ungeschlagen und weist ein ausgeglichenes Torverhältnis von 3:3 auf. Trainiert wird der SV von Jannik Peters.

Für Steinburg Nord kommt erschwerend hinzu, dass Wendlandt am Wochenende nicht aus dem Vollen schöpfen kann. „Für das Wochenende haben wir fünf arbeits- oder verletzungsbedingte Ausfälle“, sagt der Trainer. Große Sorgen bereitet ihm die Situation allerdings nicht: „Dennoch haben wir einen sehr guten Kader zusammen.“

Nach dem torreichen Auftaktsieg und dem Rückschlag in Buchholz bietet sich der SG nun die Chance, die eigene Bilanz wieder positiv zu gestalten. Hemme wiederum könnte mit einem weiteren Punktgewinn auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen bleiben. Die Voraussetzungen für ein interessantes Duell zweier bislang nur schwer einzuschätzender Mannschaften sind damit gegeben.