Steinberger nach Heimsieg gegen Rain: „Das sind Spiele, da kannst Du nicht glänzen“

Starke 20 Minuten nach der Halbzeit haben dem Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried am Freitagabend gereicht, um das Derby gegen den TSV Rain in der heimischen Küchenstadel-Arena mit 2:0 zu gewinnen. Ein Doppelschlag in der 50. und 54. Minute sorgte für die Entscheidung. Durch den Sieg sind die Pipinsrieder weiter dick im Meisterschaftsrennen, während in Rain langsam die Lichter ausgehen.

Teil eins des Doppelspieltags gegen Rain ging damit an den FC Pipinsried. Denn bereits morgen, Dienstag, kommt es um 17.45 Uhr erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten, dann als Nachholspiel.