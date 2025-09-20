Steinberg-Walhausen stürzt Victoria vom Thron

Ausgerecht beim Kirmesspiel der SG Steinberg-Walhausen kassiert die Victoria aus St. Wendel ihre erste Saisonniederlage.
Unter der sehr guten Schiedsrichterleistung von Christian Born, ging der Gast fast standesgemäß in der 19. Spielminute durch einen Treffer von Jochen Meiser mit 1:0 in Führung. Die Hausherren jedoch zeigten sich wenig geschockt und machten in der Folge die Räume eng.
In der 38. Minute tanzte Vincent Buttgereit gleich vier gegnerische Spieler aus und volltreckte zum 1:1-Ausgleich. Auch nach der Halbzeit investierte Steinberg wesentlich mehr in die Partie. Die Victoria hingegen kam nur noch sporadisch gefährlich vor das Tor von Marvin Thome. Nach rund einer Stunde Spielzeit traf Marco Thiel auf Zuspiel von Vincent Buttgereit zum 2:1. Und es sollte noch besser kommen für die Hausherren. Patrick Düpre war es, der den Sportplatz in Steinberg-Deckenhardt mit dem 3:1 in ein wahres Tollhaus verwandelte. Victoria St. Wendel konnte in der Nachspielzeit zwar noch auf 2:3-verkürzen, doch das war am Ende nur noch Ergebniskosmetik.