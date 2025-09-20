Steinberg-Walhausen stürzt Victoria vom Thron

Ausgerecht beim Kirmesspiel der SG Steinberg-Walhausen kassiert die Victoria aus St. Wendel ihre erste Saisonniederlage.

Unter der sehr guten Schiedsrichterleistung von Christian Born, ging der Gast fast standesgemäß in der 19. Spielminute durch einen Treffer von Jochen Meiser mit 1:0 in Führung. Die Hausherren jedoch zeigten sich wenig geschockt und machten in der Folge die Räume eng.