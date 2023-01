Steinbacher Winterfahrplan steht RL SÜDWEST: +++ TSV startet am 23. Januar in die Vorbereitung +++

Der TSV Steinbach Haiger startet am Montag, den 23. Januar 2023, in die Vorbereitung zur Restrunde der Fußball-Regionalliga Südwest. Neben den täglichen Trainingseinheiten stehen auch vier Testspiele auf dem Winterfahrplan der Mittelhessen, die mit einem Nachholspiel in der Hinterhand auf dem fünften Tabellenplatz liegen. Gute fünf Wochen beträgt die Vorbereitung der Steinbacher, ehe es im Viertelfinale des Bitburger Hessenpokal zum KSV Hessen Kassel geht (Samstag, 25.02.23, 14 Uhr, Auestadion).