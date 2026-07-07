Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Steinbacher U23 verpflichtet Danylo Toniev
VL MITTE: +++ Danylo Toniev wechselt von der SG Dietzhölztal zum TSV Steinbach Haiger II. Der 21-Jährige stammt aus Zaporizhzhia in der Ukraine und spielte seit 2022 für die Spielgemeinschaft +++
Danylo Toniev wechselt von der SG Dietzhölztal zum TSV Steinbach Haiger II. Der 21-Jährige stammt aus Zaporizhzhia in der Ukraine und spielte seit 2022 für die Spielgemeinschaft.
In 86 Kreisoberliga-Spielen gelangen Toniev neun Tore und neun Assists. Alleine in der Saison 2025/26 verbuchte der zweikampfstarke Ukrainer, der bereits seit dem Trainingsauftakt beim Steinbacher Verbandsliga-Team dabei ist und beide bisherigen Testspiele bestritten hat, fünf Treffer und zwei Vorlagen in 16 Pflichtspielen.