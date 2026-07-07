 2026-07-06T13:26:36.144Z

Transfers

Steinbacher U23 verpflichtet Danylo Toniev

VL MITTE: +++ Danylo Toniev wechselt von der SG Dietzhölztal zum TSV Steinbach Haiger II. Der 21-Jährige stammt aus Zaporizhzhia in der Ukraine und spielte seit 2022 für die Spielgemeinschaft +++

von PM · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Franz Photography

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TSV Steinbach II
Danil Toniev
Danil Toniev

Danylo Toniev wechselt von der SG Dietzhölztal zum TSV Steinbach Haiger II. Der 21-Jährige stammt aus Zaporizhzhia in der Ukraine und spielte seit 2022 für die Spielgemeinschaft.

In 86 Kreisoberliga-Spielen gelangen Toniev neun Tore und neun Assists. Alleine in der Saison 2025/26 verbuchte der zweikampfstarke Ukrainer, der bereits seit dem Trainingsauftakt beim Steinbacher Verbandsliga-Team dabei ist und beide bisherigen Testspiele bestritten hat, fünf Treffer und zwei Vorlagen in 16 Pflichtspielen.