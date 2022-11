Steinbacher Galavorstellung unter Flutlicht RL SÜDWEST: +++ TSV mit 6:0-Erfolg beim FC Astoria Walldorf +++

Die erste Hälfte

Der TSV Steinbach Haiger ging gleich mit der ersten Chance der Begegnung in Führung. Franck Tehe bedient Sasa Strujic in der dritten Spielminute. Der Außenverteidiger zog von halblinks ab. Vor dem Tor wurde der Ball nach abgefälscht und trudelte so ins Gehäuse. In der neunten Minute setzte sich erneut Franck Tehe auf der Außenbahn durch und legte quer zu Paul Stock. Der Steinbacher Kapitän zog ab und platzierte das Leder unhaltbar unter der Latte, von wo der Ball in Wembley-Manier ins Tornetz sprang. Die Gäste blieben mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Franck Tehe verfehlte das Walldorfer Gehäuse jedoch knapp (12.). In der 19. Minute war es wiederum Tehe, der das Spielgerät vor das Tor flankte, wo Serkan Firat das 3:0 mit der Hacke erzielte. Es folgten drei gute, aber vergebene, Chancen von Mick Gudra (24. & 30.), sowie Arif Güclü (27.). Nachdem ein Verteidiger vom FC Astoria Walldorf gerade noch vor Enrique Pereira da Silva klären konnte (33.), war die Heimelf in der 40. Minute erneut geschlagen. Serkan Firat verwandelte eine Ecke direkt ins kurze Eck. Keine 60 Sekunden später stellte Sasa Strujic den 5:0-Halbzeitstand auf erneutes Zuspiel von Franck Tehe her. Zwar hatten Niklas Antlitz und Henry Jon Crosthwaite in der 42. Minute die einzigen Chancen der Astoria im gesamten Spiel, doch zuerst parierte Kevin Ibrahim, dann flog der Ball über das Tor.

Die zweite Hälfte

Der FC Astoria Walldorf wechselte drei Mal und startete gleich mit zwei harten Foulspielen in den zweiten Abschnitt. Für beide Aktionen gab es auch jeweils die gelbe Karte. Der TSV Steinbach Haiger präsentierte sich weiterhin sehr stark in der Defensive und kontrollierte die Partie souverän. In der 70. Minute feierte Gianluca Korte sein Comeback nach einer muskulären Verletzung. Neun Minuten später wurde Danny Breitfelder elfmeterreif attackiert. Der Pfiff blieb aus, doch der Gefoult revanchierte sich mit dem 6:0 in der 86. Minute. Dennis Owusu hatte punktgenau geflankt und Breitfelder vor dem Schlussmann eingeköpft. In der Zwischenzeit hätte Gianluca Korte seinen Einsatz beinahe mit einem Tor veredelt, doch Roman Hauk lenkte den präzisen Abschluss gerade noch um den Pfosten (84.). So blieb es beim eindeutigen 6:0-Erfolg des TSV Steinbach Haiger, dem höchsten Auswärtssieg der Mittelhessen seit dem Aufstieg in die Regionalliga im Jahr 2015.