Ligavorschau
– Foto: T. Metz
Steinbach und Burg reisen nach Limburg
Teaser VL MITTE: +++ Die jüngste englische Woche in der Fußball-Verbandsliga Mitte wird für den SSC Burg am Samstag und für den TSV Steinbach II am Sonntag ihr Ende finden +++
Haiger. Die jüngste englische Woche in der Fußball-Verbandsliga Mitte wird am Samstag und am Sonntag ihr Ende finden. Nach dem spannenden Derby am Mittwoch, das der TSV Steinbach Haiger II mit 3:2 beim Aufsteiger SSC Burg für sich entschied, ist die Elf von Trainer Steffen Hardt bereits am Samstag wieder im Einsatz – auswärts beim punktgleichen TuS Dietkirchen. Einen Tag später reist Steinbach II zum nächsten Neuling – der VfR Limburg wartet.