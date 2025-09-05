Steinbach und Burg reisen nach Limburg

Haiger. Die jüngste englische Woche in der Fußball-Verbandsliga Mitte wird am Samstag und am Sonntag ihr Ende finden. Nach dem spannenden Derby am Mittwoch, das der TSV Steinbach Haiger II mit 3:2 beim Aufsteiger SSC Burg für sich entschied, ist die Elf von Trainer Steffen Hardt bereits am Samstag wieder im Einsatz – auswärts beim punktgleichen TuS Dietkirchen. Einen Tag später reist Steinbach II zum nächsten Neuling – der VfR Limburg wartet.