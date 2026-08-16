Steinbach und Aalen trennen sich Remis

– Foto: Björn Franz

Die erste Halbzeit

Der VfR Aalen verzeichnete den ersten Torschuss der Begegnung, doch Sasa Maksimovic verfehlte den linken Winkel knapp (4.). Im Gegenzug flankte Deniz Bindemann von links in den Strafraum. Jakob Pfahl stand frei, verpasst die Hereingabe jedoch. Serkan Firat kam dahinter an den Ball, zielte allerdings bei seinem Abschluss zu hoch. In der 13. Minute hatten die Gäste bereits zum Torjubel angesetzt, doch Sasa Maksimovic konnte einen kapitalen Fehlpass der Hausherren nicht im leeren Tor unterbringen. Der starke Aufsteiger hatte auch die nächste Großchance, doch Yunus Kariman köpfte sich selbst eine Flanke von Gianluca Gaudino an die Schulter (25.). Es lief die 35. Minute, als Levin Müller im Strafraum zu einem Abschluss aus zentraler Position kam, diesen zum Leidwesen seines Teams allerdings zu hoch ansetzte. Keine 60 Sekunden später konnte der VfR jubeln. Nach einer Flanke durch den gesamten Strafraum, klärte Kevin Ibrahim noch den ersten Schuss. Anschließend wurde der Keeper von einem Mitspieler abgeräumt. Somit hatte es Sasa Maksimovic leicht, das Leder bei seiner insgesamt dritten Chance zum 0:1 im Gehäuse unterzubringen. Kurz vor der Pause hätte Jakob Pfahl ausgleichen müssen. Doch nach Kombination über Ertan Hajdaraj und Jahn Herrmann, schob der Stürmer das Leder freistehend am langen Eck vorbei. Somit ging es mit der knappen Führung der Gäste in die Pause.

Die zweite Halbzeit

Kaum hatte das Spiel wieder begonnen, da schoss Jakob Pfahl aus knapp 20 Metern über das Tor. In der 51. Minute brachte Ali Odabas nach einer Ecke nicht genug Druck hinter den Ball. Somit konnte der Torwart parieren. Es sollte eine Viertelstunde dauern, ehe die Hausherren erneut gefährlich im Strafraum auftauchten, doch Ertan Hajdaraj konnte eine Flanke von Tim Kircher nicht im Tor unterbringen (66.). Zu einem emotionalen Moment kam es in der 71. Minute. Nach 22 Monaten feierte Marco Müller sein vielumjubeltes Comeback beim TSV Steinbach Haiger. In der 80. Minute war es dann soweit. Levin Müller bediente Jahn Herrmann sehr überlegt und dieser traf platziert zum 1:1-Ausgleich. Steinbach wollte nachlegen, doch ein Freistoß von Levin Müller flog über das Tor (83.). In der 87. Minute setzte sich Ertan Hajdaraj an der Strafraumgrenze durch, zog aus der Drehung ab, doch der Torwart rettete sein Team mit einer starken Parade. In der Nachspielzeit kamen beide Kontrahenten noch zu je einer richtig guten Chance, doch sowohl Tom Barth (zielte zu hoch), als auch Jahn Herrmann (traf den Kopf eines Gegenspielers), konnten den Lucky Punch nicht setzen. Somit blieb es beim zweiten Remis im zweiten Spiel für beide Teams.