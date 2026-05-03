Steinbach springt auf Platz 3

– Foto: Björn Franz

Mit 3:1 besiegt der TSV Steinbach Haiger die U23 des SC Freiburg vor 862 Zuschauern im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger. Den ersten Torschuss der Partie hatte die U23 des SC Freiburg, doch Krish Raweri traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (4.). Der TSV Steinbach Haiger reagierte jedoch umgehend. Nach einem Fernschuss von Julian Etse, ließ der Keeper den Ball nach vorne prallen, doch Jakob Pfahl zielte beim Nachschuss zu hoch (9.). 120 Sekunden später musste Freiburgs Torwart per Fußabwehr gegen Jonas Singer klären. In der 23. Minute kombinierte der TSV sehenswert und Eros Dacaj schoss von der Strafraumgrenze, doch erneut war der Schlussmann zur Stelle. Im Gegenzug stoppte Eros Dacaj einen Konter der U23 mit einer Grätsche im eigenen 16er. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt, da gelang den Hausherren der verdiente Führungstreffer. Gwang-In Lee hatte den Ball abgelegt und Eros Dacaj aus der zweiten Reihe abgezogen. Das Leder schlug unhaltbar zum 1:0 ein (31.). Beinahe hätte Marius Klein wenig später mit einem Sonntagsschuss am Samstagnachmittag ausgeglichen, doch der Fernschuss aus über 30 Metern klatschte vom Pfosten ins Feld zurück (36.). Im Gegenzug flankte Nick Galle in Richtung langer Pfosten, wo Geburtstagskind Serkan Firat volley abschloss, aber über das Tor zielte. Eine Minute vor der Pause kam Jonas Singer noch zu einer letzten Großchance, doch nach rund 50 Metern Sololauf, wurde der Schuss des Linksaußen gerade noch von der Ferse des Freiburger Torwarts am Gehäuse vorbei gelenkt. Somit blieb es beim 1:0-Pausenstand.

Die zweite Hälfte

Die Gäste kamen hochmotiviert aus der Kabine und hatten gleich mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, doch Matthias Fetsch vergab zwei Kopfbälle (50. & 61.) und einen Schuss (52.). Mateo Zelic prüfte Kevin Ibrahim nach einer Stunde mit einem überlegten Schlenzer, doch der TSV-Keeper parierte glänzend. In der 65. Minute fiel das verdiente 1:1 durch einen Kopfball des Freiburgers Bismark Adomah. Die U23 versuchte nun das Spiel komplett zu drehen, doch Daniel Kofi Kyereh kam mit seinem Abschluss nicht an Julian Etse vorbei (68.). In der 71. lenkte Kevin Ibrahim einen Schuss von Oscar Wiklöf reaktionsschnell über die Latte. Der TSV Steinbach Haiger schlug eine Viertelstunde vor Schluss eiskalt zurück. Jonas Singer hatte den eingewechselten Kim Bellinghausen mit einem langen Ball auf die Reise geschickt. Der Leistungsträger der Verbandsliga-Mannschaft traf aus vollem Lauf präzise, mit Hilfe des Pfosten, ins lange Eck. Das 2:1 schien dem Sportclub den Stecker gezogen zu haben. In der 82. Minute parierte Kilian Katz auch das nächste starke Solo von Jonas Singer. Wenig später war der Keeper jedoch machtlos, als Eros Dacaj erneut per Schuss aus der zweiten Reihe traf. Das 3:1 in der 84. Minute war der ergebnistechnische Schlusspunkt der Partie, die noch eine gute Gelegenheit von Tim Kircher sah. Allerdings wurde auch dieser Schlenzer vom Keeper entschärft (86.).

Der TSV Steinbach Haiger baut seinen Lauf auf sechs Siege aus den letzten sieben Spielen aus. Dabei gelangen den Mittelhessen 26:9 Tore. Bei den letzten vier Siegen traf man sogar 18 Mal bei lediglich zwei Gegentoren. Somit belegt der TSV nun den dritten Tabellenplatz, punktgleich mit dem FC 08 Homburg.