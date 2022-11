Du wirst automatisch weitergeleitet...

Eine Fußspitze früher am Ball ist in dieser Szene der Steinbacher Marvin Hartmann (l.) gegen Elmir Muhic vom FSV Fernwald, am Ende aber unterliegt die TSV-Zweite mit 0:2. (© Björn Franz)

Steinbach II zeigt zu wenig Effektivität Teaser HL: +++ Die TSV-Zweite geht mit einer verstärkten Elf ins Duell mit dem FSV Fernwald. Doch nach 90 Minuten stehen eine Heimniederlage und das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz +++ HAIGER-STEINBACH - Fußball-Hessenligist FSV Fernwald hat seine gute Auswärtsform bestätigt und auch beim TSV Steinbach II mit 2:0 (1:0) gewonnen. Das Team aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis dagegen bewies trotz fünffacher Verstärkung aus dem Regionalliga-Kader wie schon so oft in dieser Vorrunde, dass sie durchaus die technische und spielerische Ligatauglichkeit hat, allerdings fehlt es an Abschlusssicherheit- und der Effektivität. Das Team von Trainer Pierre Bellinghausen rutschte nach der 13. Saisonniederlage durch den gleichzeitigen Dreier des SV Neuhof auf den letzten Rang ab und vergab eine weitere Möglichkeit, im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.