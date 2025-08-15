Steinbach II will gegen Zeilsheim schwungvoll weitermachen

Dillenburg. Die Fußball-Saison 2025/26 ist noch blutjung, und doch haben die Verbandsligisten TSV Steinbach II und SSC Burg sowie Gruppenligist SG Eschenburg bereits ihre Momente gehabt. Steinbach II will am Sonntag seinen ersten drei Auswärtspunkten einen perfekten Heimauftakt gegen den Spitzenteam-Kandidaten SV Zeilsheim folgen lassen. Burg möchte die Euphorie des Aufsteigers auch in Walluf unter Beweis stellen, und Eschenburg empfängt in der Gruppenliga den FC Ederbergland II.