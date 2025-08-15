Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
– Foto: Björn Franz
Steinbach II will gegen Zeilsheim schwungvoll weitermachen
Teaser VL MITTE: +++ Nächster Spieltag in der Fußball-Verbandsliga und in der Gruppenliga: Steinbach II, Burg und Eschenburg treffen auf Teams, die erheblich Gegenwehr bieten werden +++
Dillenburg. Die Fußball-Saison 2025/26 ist noch blutjung, und doch haben die Verbandsligisten TSV Steinbach II und SSC Burg sowie Gruppenligist SG Eschenburg bereits ihre Momente gehabt. Steinbach II will am Sonntag seinen ersten drei Auswärtspunkten einen perfekten Heimauftakt gegen den Spitzenteam-Kandidaten SV Zeilsheim folgen lassen. Burg möchte die Euphorie des Aufsteigers auch in Walluf unter Beweis stellen, und Eschenburg empfängt in der Gruppenliga den FC Ederbergland II.