Steinbach II will es im Hessenderby wissen Teaser HL: +++ Die Elf von Trainer Maik Six möchte im Gießener Waldstadion drei Zähler mit nach Hause nehmen und hofft auf Gießener Nachlässigkeit +++

HAIGER-STEINBACH - Für Maik Six ist die Marschrichtung vor dem Fußball-Hessenligaderby gegen den FC Gießen am Samstag (14 Uhr) klar. Der Coach der zweiten Mannschaft des TSV Steinbach möchte im Gießener Waldstadion Punkte mit nach Hause nehmen. "Wir fahren nicht nach Gießen, um da eine Niederlage einzustecken. Und du gehst ja jedes Spiel auf den Platz und willst was mitnehmen. Warum soll es nicht an einem Tag, wo für uns alles gut läuft, es nicht so sein, dass wir die drei Punkte mitnehmen?", fragt Six.