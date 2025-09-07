 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Niklas Karchers Steinbacher sind auf Kurs, doch der Coach sieht trotzdem noch viel Arbeit vor sich. © Jens Schmidt
Niklas Karchers Steinbacher sind auf Kurs, doch der Coach sieht trotzdem noch viel Arbeit vor sich. © Jens Schmidt

Steinbach II siegt 6:1 und erntet dennoch Trainierkritik

Teaser VL MITTE: +++ Der Hessenliga-Absteiger feiert einen klaren Auswärtssieg beim VfR Limburg. Trotzdem missfällt Trainer Niklas Karcher nach der Pause vor allem eine Sache +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
07 Limburg

Limburg. Der TSV Steinbach II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen 6:1-Auswärtssieg beim VfR Limburg 07 gefeiert. Obwohl der Sieg auch in der Höhe in Ordnung ging, übte TSV-Trainer Niklas Karcher Kritik an seinem Team. Der Absteiger aus der Hessenliga legte flott los: Noah Link setzte nach einem feinen Steckpass zum Sprint an, nach dessen Chip über den Keeper hatte Oguzhan Aysel leichtes Spiel (14.). Nur sechs Minuten später erhöhten die Gäste in Person von Benit Denaj, der vom Punkt mit seinem siebten Saisontor das 2:0 erzielte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 07.9.2025, 21:42 Uhr
RedaktionAutor