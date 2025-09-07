Steinbach II siegt 6:1 und erntet dennoch Trainierkritik

Limburg. Der TSV Steinbach II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen 6:1-Auswärtssieg beim VfR Limburg 07 gefeiert. Obwohl der Sieg auch in der Höhe in Ordnung ging, übte TSV-Trainer Niklas Karcher Kritik an seinem Team. Der Absteiger aus der Hessenliga legte flott los: Noah Link setzte nach einem feinen Steckpass zum Sprint an, nach dessen Chip über den Keeper hatte Oguzhan Aysel leichtes Spiel (14.). Nur sechs Minuten später erhöhten die Gäste in Person von Benit Denaj, der vom Punkt mit seinem siebten Saisontor das 2:0 erzielte.