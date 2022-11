Kommt aus dem Regionalliga-Kader runter, kann aber die Torflaute des TSV Steinbach II beim SV Neuhof nicht verhindern: Dennis Owusu (am Ball). (© Björn Franz)

Steinbach II punktet im Keller, tritt aber auf der Stelle Teaser HL: +++ Die TSV-Zweite erkämpft sich in der Fußball-Hessenliga ein Unentschieden beim SV Neuhof. Doch das bringt die Mannen um Paul Pöpperl im Abstiegskampf nicht wirklich weiter +++

NEUHOF - Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga hat der TSV Steinbach II den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Am Sonntag holte die Elf des Trainerduos Bellinghausen/ Six beim Tabellenvorletzten SV Neuhof aber ein torloses Unentschieden und damit wenigstens einen Punkt. Am Ende passte das Ergebnis zum Spiel. Es war gerecht, weil sich die Ballbesitzanteile und die Torchancen der beiden Mannschaften über die gesamte Spielzeit die Waage hielten.