 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Steinbach II feiert gegen Breidenbach nächstes Schützenfest

Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II fegt über den bereits feststehenden Absteiger aus dem Perftal hinweg. Beim 6:1 brilliert Torjäger Dinay, Marcel Kuhlmann gelingt aber das Kunststück des Tages +++

von Redaktion · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
Marcel Kuhlmann (links) rundete das Steinbacher Schützenfest mit einer direkt verwandelten Ecke ab. (Archivfoto) © Björn Franz
Marcel Kuhlmann (links) rundete das Steinbacher Schützenfest mit einer direkt verwandelten Ecke ab. (Archivfoto) © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
Breidenbach

Haiger-Steinbach. Eine Woche nach der 6:0-Gala gegen den SV Wiesbaden hat die Zweitverwertung des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger ein weiteres Feuerwerk abgebrannt. Am Sonntag kam der bereits als Absteiger feststehende FV Breidenbach mit 1:6 unter die Räder.

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