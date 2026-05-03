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Ligabericht
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Steinbach II feiert gegen Breidenbach nächstes Schützenfest
Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II fegt über den bereits feststehenden Absteiger aus dem Perftal hinweg. Beim 6:1 brilliert Torjäger Dinay, Marcel Kuhlmann gelingt aber das Kunststück des Tages +++
Haiger-Steinbach. Eine Woche nach der 6:0-Gala gegen den SV Wiesbaden hat die Zweitverwertung des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger ein weiteres Feuerwerk abgebrannt. Am Sonntag kam der bereits als Absteiger feststehende FV Breidenbach mit 1:6 unter die Räder.