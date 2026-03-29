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Ligabericht
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Steinbach II erkämpft beim Primus ersten Auswärtspunkt 2026
Teaser VL MITTE: +++ Ein hochklassiger Kampf um Punkte: Der TSV Steinbach II trotzt dem Spitzenreiter TuS Hornau einen Auswärtspunkt ab. Trotz Unterzahl gelingt der Ausgleich in der Schlussphase +++