 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Steinbach II erkämpft beim Primus ersten Auswärtspunkt 2026

Teaser VL MITTE: +++ Ein hochklassiger Kampf um Punkte: Der TSV Steinbach II trotzt dem Spitzenreiter TuS Hornau einen Auswärtspunkt ab. Trotz Unterzahl gelingt der Ausgleich in der Schlussphase +++

von Redaktion · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser
Kim Bellinghausen (links) belohnte die Moral der in Unterzahl kämpfenden Steinbacher. (Archivfoto) © Björn Franz
Kim Bellinghausen (links) belohnte die Moral der in Unterzahl kämpfenden Steinbacher. (Archivfoto) © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau

KELKHEIM-HORNAU. Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II hat bei Tabellenführer TuS Hornau eine starke Leistung gezeigt und beim 2:2 (1:1)-Remis den ersten Auswärtspunkt seit der Winterpause geholt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.