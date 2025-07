Steinbach Haiger: Näpflein kommt aus Fürth - Maier hat Servus gesagt

Lukas Näpflein hat die SpVgg Greuther Fürth verlassen. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison 25 Mal für die Profireserve des "Kleeblatts" in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen, meistens von Beginn an. Nun hat sich der Mittelfeldmann, der 2016 von seinem Heimatverein TSV 1860 Weißenburg nach Fürth kam, dazu entschieden, dem Ronhof den Rücken zu kehren und eine neue Herausforderung in der Regionalliga Südwest anzunehmen. Näpflein wechselt zum TSV Steinbach Haiger.