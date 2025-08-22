 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Steinbach Haiger bleibt ungeschlagen – FSV Frankfurt jubelt auswärts

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Der 4. Spieltag der Regionalliga Südwest startete heute mit zwei spannenden Begegnungen. Der TSV Steinbach Haiger verteidigte seine weiße Weste bei Kickers Offenbach. Parallel gelang dem FSV Frankfurt beim KSV Hessen Kassel ein knapper Auswärtserfolg.

---

Heute, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
1
3
Abpfiff

Vor 7480 Zuschauern am Bieberer Berg erwischte der TSV Steinbach Haiger einen Traumstart. Bereits in der 5. Minute brachte Eros Dacaj die Gäste in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Ertan Hajdaraj auf 0:2 und schockte damit die Gastgeber früh. Offenbach benötigte einige Minuten, um wieder ins Spiel zu finden, kam dann aber in der 28. Minute durch Boubacar Barry zum 1:2-Anschluss. Dieser Treffer entfachte neue Hoffnung bei den Kickers. Doch kurz nach der Pause kam ein weiterer Rückschlag: In der 47. Minute sah Dominik Crljenec die Gelb-Rote Karte, wodurch die Offenbacher fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten. Michael Guthörl (90.+2) machte für den TSV Steinbach Haiger den Deckel drauf - 3:1.

---

Heute, 19:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
0
1

Im Duell zweier Traditionsklubs setzte sich der FSV Frankfurt knapp mit 1:0 beim KSV Hessen Kassel durch. Bereits in der 20. Minute erzielte Cas Peters den Treffer des Tages. Kassel versuchte danach, die Partie zu drehen. Vor allem die gut organisierte Defensive des FSV ließ keinen Treffer zu.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
13:00live

Mainz 05 II belegt einen Platz im Mittelfeld mit vier Punkten. Die Stuttgarter Kickers haben sieben Punkte auf dem Konto und wollen nach zwei Siegen und einem Remis ihre Serie stabilisieren.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

Walldorf steht nach drei Spielen mit nur einem Punkt am unteren Tabellenende. Sandhausen belegt nach dem ersten Saisonsieg unter der Woche einen Platz im Mittelfeld.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

Trier liegt mit vier Punkten auf Platz acht, während Freiberg ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Ein richtungsweisendes Spiel für die Aufstiegsambitionen der Freiburger.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00

Bahlingen spielte erst am Mittwoch gegen Homburg, Alzenau steht mit einem Punkt am unteren Tabellenende. Beide Teams suchen Stabilität im Start der Saison.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00

Mainz steht mit drei Punkten auf Platz 13, Fulda Lehnerz ist noch ohne Punkt und wird versuchen, die ersten erfolgreichen Schritte zu gehen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00

Der FC Homburg stand erst unter der Woche in einem Nachholspiel auf dem Platz. Die TSG Balingen will nach dem ersten Saisonsieg weitere Punkte folgen lassen.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Freiburg II liegt mit vier Punkten im Mittelfeld, während Großaspach auf Platz vier steht und weiter in der Spitzengruppe bleiben will. Ein Spiel zwischen einem ambitionierten Aufsteiger und einem etablierten Nachwuchsteam.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.8.2025, 20:56 Uhr
Timo BabicAutor