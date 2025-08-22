Steinbach Haiger bleibt ungeschlagen – FSV Frankfurt jubelt auswärts

Vor 7480 Zuschauern am Bieberer Berg erwischte der TSV Steinbach Haiger einen Traumstart. Bereits in der 5. Minute brachte Eros Dacaj die Gäste in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Ertan Hajdaraj auf 0:2 und schockte damit die Gastgeber früh. Offenbach benötigte einige Minuten, um wieder ins Spiel zu finden, kam dann aber in der 28. Minute durch Boubacar Barry zum 1:2-Anschluss. Dieser Treffer entfachte neue Hoffnung bei den Kickers. Doch kurz nach der Pause kam ein weiterer Rückschlag: In der 47. Minute sah Dominik Crljenec die Gelb-Rote Karte, wodurch die Offenbacher fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten. Michael Guthörl (90.+2) machte für den TSV Steinbach Haiger den Deckel drauf - 3:1. ---

Im Duell zweier Traditionsklubs setzte sich der FSV Frankfurt knapp mit 1:0 beim KSV Hessen Kassel durch. Bereits in der 20. Minute erzielte Cas Peters den Treffer des Tages. Kassel versuchte danach, die Partie zu drehen. Vor allem die gut organisierte Defensive des FSV ließ keinen Treffer zu. ---

Mainz 05 II belegt einen Platz im Mittelfeld mit vier Punkten. Die Stuttgarter Kickers haben sieben Punkte auf dem Konto und wollen nach zwei Siegen und einem Remis ihre Serie stabilisieren. ---

Walldorf steht nach drei Spielen mit nur einem Punkt am unteren Tabellenende. Sandhausen belegt nach dem ersten Saisonsieg unter der Woche einen Platz im Mittelfeld. ---

Trier liegt mit vier Punkten auf Platz acht, während Freiberg ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Ein richtungsweisendes Spiel für die Aufstiegsambitionen der Freiburger. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00 PUSH

Bahlingen spielte erst am Mittwoch gegen Homburg, Alzenau steht mit einem Punkt am unteren Tabellenende. Beide Teams suchen Stabilität im Start der Saison. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 PUSH

Mainz steht mit drei Punkten auf Platz 13, Fulda Lehnerz ist noch ohne Punkt und wird versuchen, die ersten erfolgreichen Schritte zu gehen. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 PUSH

Der FC Homburg stand erst unter der Woche in einem Nachholspiel auf dem Platz. Die TSG Balingen will nach dem ersten Saisonsieg weitere Punkte folgen lassen. ---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live PUSH