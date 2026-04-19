Steinbach fügt Freiberg die zweite Heimniederlage zu

Der TSV Steinbach Haiger gewinnt mit 3:1 beim SGV Freiberg und fügt dem Tabellenzweiten damit die zweite Heimniederlage der Saison zu.
Vor 750 Zuschauern begann der SGV Freiberg im Stile einer Spitzenmannschaft. Marco Kehl-Gomez traf sehr früh per Kopf, doch der Assistent hatte eine Abseitsstellung gesehen (2.). Knappe 120 Sekunden später kam der Tabellenzweite dann doch zum 1:0. Meghon Valpoort hatte Lukas Näpflein im Zweikampf von hinten gestoßen. Der Innenverteidiger stürzte dadurch, was der Stürmer eiskalt zum Führungstreffer ausnutzte. Die Hausherren hatten die Partie auch in den folgenden Minuten unter Kontrolle und kamen in der 20. Minute zur nächsten Großchance, doch Leon Petö scheiterte im 1 gegen 1 an Kevin Ibrahim. Nachdem auch Marco Kehl-Gomez aus kürzester Distanz am Gästekeeper gescheitert war (24.), kamen die Steinbacher besser in die Partie. Knapp eine halbe Stunde war gespielt, da köpfte Julian Etse den Ball im Anschluss an eine Ecke knapp neben das Tor. In der 38. Minute zielte Eros Dacaj bei einem Freistoß etwas zu hoch. Wenig später zog Ole Käuper aus 18 Metern ab. Leon Petö warf sich in den Schuss, riss dabei den Arm steil nach oben und wehrte damit die Torchance ab. Es gab folgerichtig Strafstoß für den TSV Steinbach Haiger, den Ole Käuper in der 42. Minute souverän verwandelte. Beinahe hätten die Mittelhessen direkt nachgelegt. Eros Dacaj schickte Jonas Singer auf die Reise. Der kam zum Abschluss, den Benedikt Grawe parierte. Den Abpraller schoss Marvin Mika in Richtung Tor. Ein Abwehrspieler wurde dabei vermeintlich an der Hand getroffen, von dort sprang der Ball an die Hand eines Steinbachers. Schiedsrichter Veron Besiri wertete nur das zweite Handspiel und gab Freistoß für die Heimelf. Mit der letzten gefährlichen Aktion des ersten Abschnitts, traf der eingewechselte Minos Gouras gleich beide Pfosten. Das Leder prallte dann zurück ins Feld und so blieb es beim 1:1-Halbzeitstand.
Beide Mannschaften wollten keinen Fehler machen und so dauerte es eine knappe Viertelstunde, ehe die Gäste eine sehenswerte Kombination auf den Rasen brachten, doch Jonas Singer schlenzte von der Strafraumgrenze um Zentimeter vorbei. Im Gegenzug gab es Freistoß für den SGV. Leon Petö nahm sich den Ball und zielte präzise in Richtung Winkel, doch auch hier war der Schlussmann zur Stelle. Die Hausherren versuchten sich nun in der Hälfte der Steinbacher festzusetzen, liefen in der 65. Minute jedoch in einen Konter über Jonas Singer und Serkan Firat. Benedikt Grawe klärte zur Ecke. Diesen Standard führte der TSV blitzschnell und kurz aus. Das Leder kam über Ole Käuper zu Jonas Singer. Der Linksaußen schob präzise zum 1:2 ins lange Eck (66.). Minos Gouras hatte den Ausgleich in der 70. Minute auf dem Fuß, doch er schoss aus sechs Metern über das Gehäuse. Freiberg wechselte dreifach und setzte alles auf die Karte Offensive. Dies sollte sich jedoch im weiteren Verlauf der Partie rächen. Zwar scheiterte Jonas Singer zuerst noch am Keeper (79.), doch keine 60 Sekunden später lag der Ball im Tor. Zwar vergab Jakob Pfahl eine Riesenchance und Leon Wirtz den Abpraller, doch dann war Eros Dacaj zur Stelle und traf überlegt unter die Latte. Steinbach zog sich mit der 3:1-Führung im Rücken weit zurück und überließ den Hausherren den Ball. Der SGV kam in der 87. und 90. Minute zwar noch zu zwei guten Gelegenheiten, doch zuerst hielt Kevin Ibrahim einen Fallrückzieher von Marco Kehl-Gomez fest, dann verfehlte ein Kopfball von Meghon Valpoort das Tor. Es blieb beim Auswärtssieg der Steinbacher. Die Gäste verdienten sich den Auswärtssieg mit einer deutlichen Leistungssteigerung ab Mitte der ersten Hälfte. Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen geht es nun ins Heimspiel der englischen Woche gegen den TSV Schott Mainz. Der SGV Freiberg verpasste es aus dem Traumstart den nächsten Heimsieg zu machen. Da zeitgleich die SG Sonnenhof Grossaspach beim FC Bayern Alzenau gewinnen konnte, liegt der SGV vor dem Spitzenspiel am Mittwoch drei Punkte und sieben Tore zurück.