Steinbach fügt Freiberg die zweite Heimniederlage zu

– Foto: Björn Franz

Der TSV Steinbach Haiger gewinnt mit 3:1 beim SGV Freiberg und fügt dem Tabellenzweiten damit die zweite Heimniederlage der Saison zu.

Vor 750 Zuschauern begann der SGV Freiberg im Stile einer Spitzenmannschaft. Marco Kehl-Gomez traf sehr früh per Kopf, doch der Assistent hatte eine Abseitsstellung gesehen (2.). Knappe 120 Sekunden später kam der Tabellenzweite dann doch zum 1:0. Meghon Valpoort hatte Lukas Näpflein im Zweikampf von hinten gestoßen. Der Innenverteidiger stürzte dadurch, was der Stürmer eiskalt zum Führungstreffer ausnutzte. Die Hausherren hatten die Partie auch in den folgenden Minuten unter Kontrolle und kamen in der 20. Minute zur nächsten Großchance, doch Leon Petö scheiterte im 1 gegen 1 an Kevin Ibrahim. Nachdem auch Marco Kehl-Gomez aus kürzester Distanz am Gästekeeper gescheitert war (24.), kamen die Steinbacher besser in die Partie. Knapp eine halbe Stunde war gespielt, da köpfte Julian Etse den Ball im Anschluss an eine Ecke knapp neben das Tor. In der 38. Minute zielte Eros Dacaj bei einem Freistoß etwas zu hoch. Wenig später zog Ole Käuper aus 18 Metern ab. Leon Petö warf sich in den Schuss, riss dabei den Arm steil nach oben und wehrte damit die Torchance ab. Es gab folgerichtig Strafstoß für den TSV Steinbach Haiger, den Ole Käuper in der 42. Minute souverän verwandelte. Beinahe hätten die Mittelhessen direkt nachgelegt. Eros Dacaj schickte Jonas Singer auf die Reise. Der kam zum Abschluss, den Benedikt Grawe parierte. Den Abpraller schoss Marvin Mika in Richtung Tor. Ein Abwehrspieler wurde dabei vermeintlich an der Hand getroffen, von dort sprang der Ball an die Hand eines Steinbachers. Schiedsrichter Veron Besiri wertete nur das zweite Handspiel und gab Freistoß für die Heimelf. Mit der letzten gefährlichen Aktion des ersten Abschnitts, traf der eingewechselte Minos Gouras gleich beide Pfosten. Das Leder prallte dann zurück ins Feld und so blieb es beim 1:1-Halbzeitstand.