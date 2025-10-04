Steinachs Stars gesperrt, Hildburghausens Duo sucht die Form

Allerdings müssen die beiden Top-Angreifer der Steinacher passen: Philipp Sell wurde nach seiner Roten Karte gegen Erlau zwei Spiele gesperrt, Basti Leipold sah im Derby am Donnerstag die Ampelkarte und hat ebenfalls nur die Zuschauerrolle inne. 08-Trainer Horst „Ede“ Grohmann weiß um die Schwere dieser Ausfälle, betont aber die Stärke seines Teams: „Sie sind sicher sehr wichtige Spieler für unser Team. Es wird ganz schwer, weil wir beide verzichten müssen. Aber aktuell macht uns die Gemeinschaft stark. Das muss man als Trainer ins Team bringen, und so werden die anderen nahtlos einspringen und beide ersetzen.“ Zuletzt zeigte Luca Scheler-Stöhr nach der Rückkehr aus einer Verletzung direkt seine Abschlussqualitäten. Der 26-Jährige kehrte nach Verletzung zurück und traf nach Einwechslung prompt gegen Schweina, auch in den Spielen gegen Erlau und im Derby gegen Sonneberg gelang ihm jeweils ein Treffer.

Bei der Eintracht aus Hildburghausen ist die Situation anders gelagert: Die Toptorjäger der letzten Jahre Sandro Eichhorn und Maximilian Schneider stehen zwar zur Verfügung, konnten aber bisher nicht an ihre frühere Treffsicherheit anknüpfen. Lediglich ein Saisontor haben beide Offensivspieler in der aktuellen Ligasaison zusammen erzielt. Schneider, in der vergangenen Spielzeit bester Eintracht-Torschütze, schonte sich angeschlagen zuletzt gegen Steinbach-Hallenberg, Eichhorn traf bisher nur im Landespokal (zwei Spiele, zwei Tore). Der 35-Jährige nimmt seine aktuelle Torflaute in der Landesklasse aber mit einem Augenzwinkern und Zuversicht: „Ich bin im März Vater geworden, trainiere nur eine Einheit pro Woche, hatte noch einen Syndesmosebandriss, und das Alter spielt auch eine Rolle. Trotzdem mache ich mir wenig Gedanken. Wir haben genug junge Spieler, die Verantwortung übernehmen.“

Ein interessanter Faktor könnte zudem die Beobachtung von Dirk Forkel beim Derby in Steinach sein. Der Eintracht-Trainer könnte gerade mit Blick auf den Untergrund – auch das Derby fand auf Kunstrasen statt – wichtige Erkenntnisse für sein Team gewonnen haben. Für die Eintracht geht es nach zwei Heimniederlagen in Folge darum die Serie der formstarken Gäste zu stoppen. Sandro Eichhorn weiß um die Qualität des Kontrahenten: „Steinach hat sich enorm entwickelt, trotz namhafter Abgänge. Das zeigt, was mannschaftliche Geschlossenheit und neue Verantwortung für junge Spieler bewirken können. Wir müssen eine starke Leistung zeigen, besonders zum Theresienfest, mit hoffentlich vielen Zuschauern, und gewinnen, egal wer auf dem Platz steht.“

Während die Nullachter ohne ihre beiden Top-Angreifer auskommen müssen, hoffen die Hausherren, dass Eichhorn und Schneider wieder in die Spur finden. Der SV 08 Steinach muss aus dem Kollektiv Lösungen finden, die Eintracht will nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge - dies gab es schon lange nicht mehr in Hildburghausen – die Siegesserie des formstarken Kontrahenten aus dem Nachbarkreis stoppen.