Steinach verpflichtet Robert Obermeier als neuen Coach

Der ASV Steinach hat eine anstrengende Saison 2024/2025 hinter sich, die noch zu einem guten Ende gebracht werden konnte. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga tat sich der frühere Bezirksoberligist auch in der Kreisklasse schwer und kam erst im Frühjahr wieder in ein ruhigeres Fahrwasser. Am Ende sprang für das Team des in der Winterpause installierten Trainergespanns Andreas Fischer / Tobias Urban ein solider achter Tabellenplatz heraus. ASV-Urgestein Fischer hat seine erfolgreiche Aushilfstätigkeit absprachegemäß wieder beendet. Als Liniencoach konnte der Verein Robert Obermeier verpflichten, der bislang fast ausschließlich Trainerstationen im Raum Deggendorf hatte.