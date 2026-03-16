Steinach: Landesliga-Kicker Fisch wird spielender Co-Trainer

Von links nach rechts: Dennis Teichert, Josef Fisch, Sebastian Pöhn, Robert Obermeier – Foto: Verein

Der ASV Steinach hat weitere wichtige Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt. Vor Kurzem kommunizierte der Klub, dass Spielertrainer Tobias Urban nicht nur seine aktive Laufbahn im Mai beenden, sondern den Klub auch verlassen wird . Liniencoach Robert Obermeier macht hingegen weiter und bekommt mit Josef Fisch einen jungen Co-Spielertrainer zur Seite gestellt. Der 22-Jährige steht derzeit noch in Diensten des abstiegsbedrohten Landesligisten TB 03 Roding und kickte zuvor einige Jahre für den TSV Bogen. Der offensive Außenbahnspieler hat bis dato 96 Landesliga-Partien absolviert und konnte sich dabei über 13 Torerfolge freuen.

"Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison beim ASV Steinach als Co-Spielertrainer einzusteigen. Für mich verbinden sich in Steinach zwei Sachen: Einerseits kann ich wieder mit meinen Spezln zusammenspielen, andererseits bekomme ich die Chance, in die Perspektive des Trainers hineinzuschnuppern. Der Kontakt nach Steinach ist seit meiner Jugendzeit nie abgerissen, deshalb hat mich die Anfrage besonders gefreut. Die Gespräche mit dem sportlichen Leiter Dennis Teichert und Coach Robert Obermeier waren von Beginn an wunderbar. Das Gesamtpaket hat einfach gepasst", sagt der im Stadtgebiet von Bogen wohnhafte Josef Fisch.

"Nach dem uns Tobi darüber informiert hatte, nach dieser Saison mit seiner aktiven Karriere Schluss zu machen und an die Seitenlinie zu wechseln, war es uns klar, einen Ersatz auf Spielertrainerebene finden zu müssen. Für mich war Josef sofort der Wunschkandidat. Robert war ebenfalls sehr bestrebt, eine Lösung zu finden. Mit seiner Hilfe haben wir einige sehr gute Gespräche mit Josef geführt. Da Josef mit vielen Spielern und auch Offiziellen einen guten Draht hat, ist der Kontakt auch nach seiner Zeit bei der JFG Kinsachkickers nie abgerissen. So konnten wir schnell zu einem Ergebnis kommen und ihn überzeugen. Wir bekommen nicht nur einen Spielertrainer, der uns eine sehr gute Qualität in der Offensive bringt, sondern auch jemanden, der ein absoluter Teamplayer ist und Lust hat die Mannschaft in Steinach mit seinen Ideen und Energie weiterzuentwickeln sowie obendrein ein ganz feiner Kerl ist", betont Steinachs Fußballboss Dennis Teichert.



