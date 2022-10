Nach dem überzeugenden 4:0 in Plattling ist die SpVgg Niederalteich (in grün) auf Rang eins geklettert. – Foto: Harry Rindler

Steinach fordert Niederalteich - Verfolgerduell in Straubing 13. Spieltag: Plattling in Neuhausen in der Pflicht +++ Derbys in Kirchberg und Degernbach

Nachdem in der Vorwoche witterungsbedingt lediglich vier Partien absolviert wurden, steigt an diesem Wochenende das Hinrundenfinale in der Kreisliga Straubing. Primus SpVgg Niederalteich will dabei im Heimspiel gegen den ASV Steinach seine Spitzenposition festigen. Dahinter kämpfen der SV Auerbach (bei Schlusslicht Motzing) sowie der TSV Lindberg (im direkten Duell mit der DJK SB Straubing) um die beste Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte. Schon etwas unter Zugzwang steht die SpVgg Plattling, die beim Vorjahresvize SV Neuhausen/Offenberg ran muss und nicht schon den Anschluss zu den Aufstiegsrängen verlieren will. Richtungsweisende Landkreisduelle stehen sowohl in Kirchberg (gegen Zwiesel) als auch Degernbach (gegen Schwarzach) auf dem Programm. Vor allem der ASV dürfte nach der personell bedingten Spielabsage aus der Vorwoche auf Rehabilitation aus sein. Komplettiert wird der letzte Vorrundenspieltag von der Partie SV Winzer gegen SV Geiersthal.

Volker Oßwald (Trainer DJK SB Straubing): "Am letzten Spieltag konnten wir trotz einer durchwachsenen Leistung in Zwiesel gewinnen. Das hat sich meine Mannschaft redlich erarbeitet und somit auch verdient. Jetzt wollen wir natürlich versuchen, diesen Rückenwind möglichst lange mitzunehmen und bis zur Winterpause noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Dass dies gegen Lindberg extrem schwierig werden wird, wissen wir. Wir brauchen definitiv eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Wochenende, um einen oder gar drei Punkte in Straubing zu lassen."

Dominik Wagner (Co-Trainer TSV Lindberg): "Das vergangene Wochenende war zu ruhig für uns. Solche Begebenheiten bleiben nicht aus, daher wollen wir den ASV Degernbach keineswegs kritisieren, sondern zeigen Anerkennung für ihre starke Arbeit mit den gegebenen Mitteln und hoffen, dass sich ihre personelle Situation schnell ändert. Dennoch freuen wir uns nun wieder auf Fußball. Dementsprechend können wir unser Gastspiel bei der DJK Straubing kaum erwarten. Wir gastieren bei einem starken Gegner, den wir bestmöglich ärgern wollen. Eine Kombination aus unserer kämpferischen Klasse und der hervorragenden Unterstützung aller mitreisenden Lindberger werden von Nöten sein, um diese Aufgabe erfolgreich gestalten zu können." Personalien: Beim Neuling sind alle Mann an Bord.



Tobias Jakob (Abteilungsleiter SpVgg Niederalteich): "Nach dem hochverdienten Sieg in Plattling wollen wir zuhause gegen Steinach nachlegen und unsere Hinserie krönen. Der ASV hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder berappelt und steht nun verdientermaßen wieder im oberen Drittel der Tabelle. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es immer wieder schwere Spiele gegen sie waren. Am Ende waren es immer Kleinigkeiten, die die Partien entschieden haben. Es wird wieder eine hochkonzentrierte Leistung brauchen, wenn wir zuhause dreifach punkten wollen." Personalien: Bis auf Luca Kapfenberger kann SpVgg-Coach Tobias Stadler aus dem Vollen schöpfen.

Daniel Färber (Trainer ASV Steinach): "Wir freuen uns nach dem spielfreien Wochenende auf ein absolutes Topspiel. Niederalteich hat in der vergangenen Woche eindrucksvoll bewiesen, weshalb sie Meisterschaftsfavorit sind. Tobi Stadler ist mit seiner Truppe der klare Favorit gegen uns. Trotzdem werden wir versuchen Lösungen zu finden, um die SpVgg bestmöglich zu ärgern. Wenn wir die Trainingsqualität auf den Platz bekommen, werden wir in die Erfolgsspur zurückkehren." Personalien: Alle Spieler sind fit und einsatzfähig.



Markus Heigl (Sportlicher Leiter SV Motzing): "Mit dem Auswärtserfolg in Geiersthal haben wir uns für die verbesserten Auftritte der letzten Wochen belohnen können. Allerdings ist uns auch bewusst, dass es zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung war, jedoch noch viel Arbeit vor uns liegt. Mit dem SV Auerbach wartet nun ein richtiger Brocken auf uns. Wir wollen wie in den letzten Wochen ein unangenehmer Gegner sein, es dem SVG so schwer wie möglich machen und nach Möglichkeit auch wieder punkten." Personalien: Zu den bekannten Langzeitverletzten gesellt sich nun auch noch Max Dunst mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk.

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Nach der witterungsbedingten Absage letzte Woche müssen wir nun nach Motzing, wo wir uns die letzten Jahre immer schwer getan haben. Durch ihren Sieg letzte Woche in Geiersthal haben sie gezeigt, dass jederzeit mit ihnen zu rechnen ist. Hier müssen wir wieder top konzentriert sein, um nicht wieder eine böse Überraschung zu erleben. Kämpferisch wird uns wieder alles abverlangt werden, wobei wir aber das Fußballspielen nicht vergessen sollten. Wir werden aber bestimmt alles geben, um etwas Zählbares mitzunehmen." Personalien: Die Entscheidung über den finalen Kader wird erst kurzfristig fallen, da beim Tabellenzweiten die Krankheitswelle zugeschlagen hat und einige Akteure aktuell noch flach liegen.



Johann Lauerer (Co-Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Nach dem Spielausfall letzte Woche hatten wir jetzt länger Zeit zu regenerieren, was dem ein oder anderen Spieler mit Sicherheit nicht geschadet hat. Nun erwarten wir mit der SpVgg Plattling einen der Favoriten auf den Titel in der Kreisliga Straubing. Die Mannschaft verfügt über viele gute und erfahrene Spieler in ihren Reihen, der Verein peilt natürlich den sofortigen Wiederaufstieg an. Meine Mannschaft muss am Sonntag clever agieren und in den entscheidenden Situation hellwach sein, dann haben wir definitiv auch gegen den Bezirksligaabsteiger eine Chance zu punkten und unsere Tabellensituation zu verbessern." Personalien: Bis auf Andreas Baumann und David Dallmeier kann Spielertrainer Roland Moosmüller seine Wunschformation auf den Platz schicken.

Karl Prebeck (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Nach der desolaten Leistung gegen Niederalteich steht nun die nächste schwere Aufgabe in Neuhausen vor uns. Die Mannschaft muss jetzt Farbe bekennen und zusammenhalten, damit wir wieder mal Punkte holen. Der Abstand nach hinten wird auch immer knapper. Leider hat uns Corona jetzt voll erwischt, sodass wir nicht sagen können, wer am Sonntag spielen kann." Personalien: Die Langzeitausfälle Johannes Wildfeuer, Tobias Groß und Lulzim Mula sind bekannt. Dazu entscheiden sich die Einsätze einiger angeschlagener bzw. kranker Akteure erst kurzfristig.



Christian Geier (Abteilungsleiter SV Winzer): "In Schwarzach haben wir unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt. So kannst du in der Kreisliga nicht bestehen. Am Sonntag will ich eine andere Mannschaft sehen. Es zählen nur drei Punkte." Personalien: Zusätzlich zu den Langzeitverletzten Lukas Uhl und Tobias Sonnleitner fällt auch Manuel Sonnleitner (Rippenprellung) aus.

Reinhard Hack (Betreuer SV Geiersthal): "Leider konnten wir die gute Leistung aus dem Neuhausen-Spiel gegen Motzing nicht bestätigen und mussten nach einer äußerst schwachen Vorstellung eine verdiente 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Nur wenn wir uns in allen Belangen gewaltig steigern, können wir Zählbares vom starken Aufsteiger Winzer mitnehmen und die insgesamt für uns enttäuschende Hinrunde einigermaßen versöhnlich abschließen."



Alois Kronschnabl und Andreas Winter (Spielertrainer SV Kirchberg im Wald): "Nachdem wir uns letztes Wochenende nach der witterungsbedingten Absage etwas regenerieren konnten, freuen wir uns auf das nächste Landkreisderby gegen den SC Zwiesel. Wir müssen alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen - gerade, da sich der SC nicht in Bestform befindet. Aber gerade in solchen Spielen hatten wir immer zu kämpfen. Wenn der SC wieder in besserer Form auflaufen kann, dann wird das sicher ein harter Kampf werden. Vor allem weil die Gäste sich mit aller Macht gegen den Abstiegskampf stemmen werden und du auf die Tabellensituation nicht gehen kannst. Der Gast steht mit dem Rücken zur Wand und wird doppelt so gefährlich sein. Wir müssten versuchen, das Spiel möglichst früh auf unsere Seite zu lenken und wieder zu treffen." Personalien: Die Einsätze von einzelnen Spielern werden sich erst kurzfristig herausstellen.

Andreas Wagner (Trainer SC Zwiesel): "Die Lage bei uns wird immer brisanter. Die letzten Auftritte waren zwar nicht schlecht, aber aktuell ist einfach auch das nötige Quäntchen Glück noch nicht auf unserer Seite. Ich hoffe, dass sich das gegen Kirchberg ändert. Wir brauchen auf alle Fälle einen Sieg, egal wie." Personalien: Die Glasstädter haben nach wie vor einige angeschlagene Akteure zu beklagen. Wer letztendlich auflaufen kann, wird sich erst kurzfristig zeigen.



Marco Berger (Spielertrainer ASV Degernbach): "Nach unserer Spielabsage wollen wir das Derby zuhause natürlich gewinnen. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Tabellenplätze zählen in einem Derby nicht." Personalien: Beim ASV sieht es nach der personell bedingten Spielabsage wieder etwas besser aus. Bei den angeschlagenen Spielern wird sich allerdings erst relativ kurzfristig rausstellen, wer auflaufen kann.

Thomas Gegenfurtner (Trainer SV Schwarzach): "Der Sieg gegen Winzer war hart erkämpft, aber absolut verdient. Dadurch konnten wir uns etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und können nun mit breiter Brust ins Nachbarderby gehen. Wir lassen uns natürlich von der Spielabsage von Degernbach am letzten Spieltag nicht täuschen, weil wir wissen, dass sie eine brutale Qualität haben und viele Spieler auch schon höherklassig gespielt haben. Das Degernbach seine Punkte bisher zuhause gesammelt hat, kommt nicht von irgendwoher. Sie sind auf ihrem extrem kleinen Platz sehr schwer zu bespielen. Hier haben wir diese Woche im Training die Schwerpunkte gesetzt, um uns auf die Platzverhältnisse entsprechend einstellen zu können."