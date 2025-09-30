Steinach entfesselt nach der Pause

Die erste Hälfte war turbulent, aber ausgeglichen. Scheler-Stöhr brachte Steinach in der 13. Minute mit einem souveränen Abschluss in Führung, ehe ein Eigentor von Erlau-Verteidiger Luckau nach scharfer Hereingabe von Yoro das 2:0 bedeutete. Doch Erlau zeigte Moral: Erst verkürzte Hartung, dann glich Exner kurz vor der Pause zum 2:2 aus.

Schon vor dem Anpfiff hatte das Südthüringer Derby einige Geschichten zu erzählen. Rückkehrer Luca Scheler-Stöhr – nach Verletzungspause wieder in der Startelf – sorgte gleich für einen humorvollen Moment, als er unmittelbar vor dem Anpfiff hektisch zur Bank sprintete, um seine Schienbeinschoner zu holen: „Man merkt, ich war lange nicht mehr dabei“, kommentierte er mit einem Grinsen. Auf der anderen Seite gab Erlau-Kapitän Philipp Heidmüller nach vier Wochen Pause sein Comeback.

Was dann folgte, war ein Klassenunterschied – zumindest in der zweiten Halbzeit. Mit deutlich mehr Wucht, Klarheit und Zielstrebigkeit kam Steinach aus der Kabine. Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff war es ausgerechnet Philipp Sell, der die Gastgeber wieder in Führung brachte – mit einem satten Abschluss zum 3:2 (47.). Kurz darauf folgte das 4:2, eingeleitet durch einen Konter nach einer Erlauer Ecke: Wieder war Scheler-Stöhr beteiligt, Bastian Leipold vollendete eiskalt. Zu diesem Zeitpunkt agierten beide Teams bereits in Unterzahl. Erlau musste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Weißbrodt (wegen Meckerns) weiterspielen, Steinach hatte nur kurz darauf den Platzverweis gegen Sell (Nachtreten) hinzunehmen. Wer nun dachte, dass Steinach sich zurückziehen würde, sah sich gewaltig getäuscht. Im Gegenteil: Die Gastgeber spielten wie entfesselt weiter nach vorne. Niklas Hillemann erhöhte per Strafstoß auf 5:2 – es war bereits der dritte Elfmeterpfiff des Spiels, wobei Steinach in der ersten Hälfte zweimal vergeblich auf Strafstoß plädierte. Die Gäste aus Erlau versuchten zwar, noch einmal Anschluss zu finden, wurden in der Defensive aber zunehmend überrannt. In den letzten zehn Minuten brachen schließlich alle Dämme. Erlau war defensiv völlig entblößt, Steinach nutzte die Räume konsequent und sorgte mit zwei weiteren Treffern – erneut durch Leipold und Scheler-Stöhr – für den 7:2-Endstand.

Fazit: Mit diesem Sieg knüpft Steinach nahtlos an die starke Leistung der Vorwoche an und setzt ein weiteres Ausrufezeichen in der Liga. Für Erlau hingegen war es ein bitterer Nachmittag – vor allem nach dem durchaus vielversprechenden ersten Durchgang.