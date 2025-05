Stein braucht nur 17 Sekunden

In einem fehlerbehafteten, dennoch unterhaltsamen Spiel setzte sich die SG Berga/Uftrungen verdient mit 3:1 (2:1) gegen die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg durch. Die Gäste waren nicht nur beim Blitzrückstand nicht richtig auf dem Platz und zeigten hinten wie vorne die schwächste Vorstellung der Rückrunde. KSG-Trainer Fischer musste wieder einmal umstellen. Positiv: Mit Kapitän H. Hollo, Carl, To. Schremmer und Gängel kehrten vier Leistungsträger zurück, die jüngst gegen Sittendorf (4:1) fehlten, sie ersetzten Doerner (Studium), Pauer (verletzt) und L. Hollo (Bank). Negativ: Mit Peukert (Leiste) und Heller (Urlaub) fehlten zwei Stammspieler, angesichts der Torhüter-Misere stand mit Hoffmann so der bereits sechste Keeper zwischen den Pfosten, davon der dritte gelernte Feldspieler. Dafür rückte Nicolai in die Startelf.

Das Spiel hatte noch nicht angefangen, da lagen die Hausherren in Uftrungen bereits in Front: Bei einem langen Diagonalball verschätzte sich Schendzielorz (der vor allem in der ersten Hälfte ungewohnte Schwächen verriet), Spenner flankte nach innen und der ungedeckte Stein traf nach nur 17 Sekunden zur Führung. Dies gab den Hausherren Sicherheit, die versuchten nachzulegen, dabei aber zunächst zu schwach abschlossen, zu ungenau passten oder Pech hatten (Lattentreffer Spenner). Zugute kam ihnen, dass die KSG lange lethargisch agierte, viele unerklärliche Fehlpässe ohne Gegnerdruck spielte oder sich durch unzählige Stockfehler jeden Versuch einer Spieleröffnung selbst kaputt machte.