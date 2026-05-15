Steimbke verschafft sich Luft

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat sich im Nachholspiel des 28. Spieltags mit 2:0 gegen den SV Germania Helstorf durchgesetzt und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Durch den Heimsieg vergrößerte Steimbke den Abstand auf den Relegationsplatz und verbesserte sich auf 32 Punkte.

Helstorfs Trainer Matthias Maszke ordnete die Niederlage nach der Partie gelassen ein. „Gestern haben wir in Steimbke mit 0:2 verloren. Von unserer Seite war das zwar kein lauer Sommerkick, aber wir haben sehr viel ausprobiert und ordentlich durchrotiert“, sagte Maszke. „Insgesamt haben wir auf sieben Positionen Veränderungen vorgenommen, weil wir einfach einige Dinge testen wollten.“

Die Partie begann für die Gastgeber ideal. Bereits in der zweiten Minute brachte Simon Wilke den SV Brigitta-Elwerath Steimbke in Führung, in der 36. Minute erhöhte Marco Thies auf 2:0.

Zugleich erkannte der Trainer die größere Zielstrebigkeit der Gastgeber an. „Man hat Steimbke deutlich angemerkt, dass sie diese Punkte unbedingt holen wollten, um sich weiter vom Relegationsplatz abzusetzen. Deshalb geht der Sieg am Ende auch verdient an Steimbke.“

Für den SV Germania Helstorf hatte die Niederlage tabellarisch keine größeren Auswirkungen. Mit 35 Punkten bleibt der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Entsprechend fiel auch das Fazit von Maszke aus: „Für uns ist das allerdings keine Niederlage, die besonders wehtut. Wir haben aus dem Spiel trotzdem gute Erkenntnisse gewonnen und können die Partie entsprechend richtig einordnen.“

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – SV Germania Helstorf 2:0

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Simon Wilke, Marco Thies - Trainer: Dennis Pissor

SV Germania Helstorf: - Trainer: Matthias Maszke

Schiedsrichter: Dennis Remus

Tore: 1:0 Simon Wilke (2.), 2:0 Marco Thies (36.)