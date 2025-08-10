– Foto: Sascha Köppen

Steimbke startet mit klarem Sieg – Gessel zahlt Lehrgeld Bezirksliga-Aufsteiger hält anfangs gut mit, unterliegt aber am Ende deutlich mit 2:5

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat zum Bezirksliga-Auftakt einen klaren 5:2-Erfolg gegen den FC Gessel-Leerssen gefeiert. Trainer Dennis Pissor zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Hochverdient gewonnen, würde ich sagen, am Ende.“ Allerdings habe sein Team „in der ersten halben Stunde große Probleme gehabt“.

Gessel habe „sehr stark gespielt“ und Steimbke „sehr hoch gepresst“. Lösungen im Spielaufbau seien zunächst Mangelware gewesen, dennoch „haben wir nicht viel zugelassen“. Der Durchbruch gelang in der 27. Minute, als sich Darian Guse auf der linken Seite durchsetzte und zum 1:0 traf. Nur wenige Minuten später erhöhte Moritz Strutz nach Flanke von Martin Steinbrenner, ehe Guse nach Steckpass von Mirko Theiss auf 3:0 stellte. „Damit war die Messe ein bisschen gelesen“, so Pissor. Nach dem Seitenwechsel sorgten Luis Bernardo Oetting (67.) und Steinbrenner (71.) für die Treffer vier und fünf. Zwei Unachtsamkeiten nach langen Bällen führten jedoch noch zu Gegentoren. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir sind gut in die Saison gekommen gegen einen Aufsteiger, der das ordentlich gemacht hat“, resümierte Pissor.