Steimbke startet mit klarem Sieg – Gessel zahlt Lehrgeld

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat zum Bezirksliga-Auftakt einen klaren 5:2-Erfolg gegen den FC Gessel-Leerssen gefeiert. Trainer Dennis Pissor zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Hochverdient gewonnen, würde ich sagen, am Ende.“ Allerdings habe sein Team „in der ersten halben Stunde große Probleme gehabt“.
Pissor: „Hochverdient gewonnen“ – Hüneke lobt Cleverness des Gegners
Gessel habe „sehr stark gespielt“ und Steimbke „sehr hoch gepresst“. Lösungen im Spielaufbau seien zunächst Mangelware gewesen, dennoch „haben wir nicht viel zugelassen“. Der Durchbruch gelang in der 27. Minute, als sich Darian Guse auf der linken Seite durchsetzte und zum 1:0 traf. Nur wenige Minuten später erhöhte Moritz Strutz nach Flanke von Martin Steinbrenner, ehe Guse nach Steckpass von Mirko Theiss auf 3:0 stellte. „Damit war die Messe ein bisschen gelesen“, so Pissor.
Nach dem Seitenwechsel sorgten Luis Bernardo Oetting (67.) und Steinbrenner (71.) für die Treffer vier und fünf. Zwei Unachtsamkeiten nach langen Bällen führten jedoch noch zu Gegentoren. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir sind gut in die Saison gekommen gegen einen Aufsteiger, der das ordentlich gemacht hat“, resümierte Pissor.
Gessels Trainer Maik Hüneke war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftreten seines Teams. „Wir kamen ganz gut rein ins Spiel, die ersten 25 Minuten ist unser Plan aufgegangen“, erklärte er. Doch zwei individuelle Fehler leiteten die Wende ein: „Ein Fehlpass und ein schlechter Einwurf – beide Male Konter, beide Male Tor.“ Das 3:0 vor der Pause habe Steimbke stark herausgespielt.
Nach dem Wechsel habe seine Mannschaft versucht, „es ein bisschen besser zu machen“. Die beiden Tore von Maverick Meißner (69.) und Jonas Rode (81.) seien verdient gewesen, betonte Hüneke, räumte aber ein: „Steimbke hat deutlich abgeklärter und cleverer gespielt.“
Steimbke übernimmt mit dem Sieg zunächst die Tabellenführung, während Aufsteiger Gessel-Leerssen auf den ersten Punktgewinn wartet.