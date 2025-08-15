Steimbke reist nach Esperke

Am morgigen Samstag, 16. August, tritt der SV Brigitta-Elwerath Steimbke auswärts beim SV Esperke 1929 an. Nach dem Auftaktsieg gegen den anderen Aufsteiger Gessel-Leerssen startet Steimbke optimistisch in den zweiten Spieltag der Bezirksliga. Trainer Dennis Pissor warnte jedoch vor den Stärken des kommenden Gegners: „Laut meinen Infos sehr zweikampfstark, robust und lautstark. Wir müssen aufpassen, die Zweikampfwerte anzunehmen und uns von der Lautstärke nicht anstecken zu lassen.“

Pissor lobt zugleich die Offensivstärke seines Teams, insbesondere die beiden Brüder im Sturm: „Wir haben mit den beiden Stichnoth Brüdern vorne auch extreme Qualität. Der Jarmo hat ja in der letzten Saison über 40 Tore in der Kreisliga geschossen.“ Dennoch mahnt er zur Gelassenheit: „Einfach unseren Stiefel runterspielen, Ruhe bewahren und dann denke ich, können wir auch aus einem guten Saisonstart einen sehr guten machen und werden auch dort gewinnen. Zumindest ist es das Ziel, dort natürlich zu gewinnen, wie in jedem Spiel.“

Personell kann Steimbke nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf unsere Langzeitverletzten und Ersatzkeeper Robin Dörfling, der beruflich verhindert ist, sind alle Mann an Bord“, bestätigte Pissor.