„Steimbke hat den Druck“ Schlusslicht FC Gessel-Leerssen erwartet formstarken Konkurrenten im Abstiegskampf von red · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Nach der Niederlage gegen Leese steht für FC Gessel-Leerssen das nächste Spiel an – für den Gegner aus Steimbke könnte es im Tabellenkeller deutlich richtungsweisender werden.

Für den FC Gessel-Leerssen bleibt kaum Zeit zur Aufarbeitung. Nach dem 2:4 gegen den TuS Leese 1912 richtet sich der Blick bereits auf das Nachholspiel am Mittwochabend (20 Uhr) gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke – ein Duell im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Die Ausgangslage ist unterschiedlich gelagert: Während Gessel-Leerssen mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende steht, hat sich Steimbke durch den jüngsten 3:1-Erfolg gegen den TuS Drakenburg Luft verschafft und rangiert auf Platz 13.