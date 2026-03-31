Nach der Niederlage gegen Leese steht für FC Gessel-Leerssen das nächste Spiel an – für den Gegner aus Steimbke könnte es im Tabellenkeller deutlich richtungsweisender werden.
Für den FC Gessel-Leerssen bleibt kaum Zeit zur Aufarbeitung. Nach dem 2:4 gegen den TuS Leese 1912 richtet sich der Blick bereits auf das Nachholspiel am Mittwochabend (20 Uhr) gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke – ein Duell im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga Hannover Staffel 1.
Die Ausgangslage ist unterschiedlich gelagert: Während Gessel-Leerssen mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende steht, hat sich Steimbke durch den jüngsten 3:1-Erfolg gegen den TuS Drakenburg Luft verschafft und rangiert auf Platz 13.
Trainer Maik Hüneke erwartet entsprechend eine anspruchsvolle Aufgabe. „Mit Steimbke wartet ein Gegner, der gerade wieder in den Lauf kommt, wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt hat und gegen uns punkten muss“, sagte er. Die taktische Ausrichtung des Gegners sei dabei klar umrissen: „Dementsprechend wird das ein Gegner, der gut in der Fünferkette steht und schwer zu knacken sein wird und vorne Tempo hat, das haben wir im Hinspiel gemerkt.“
Gerade aus dieser Konstellation ergibt sich aus Sicht Hünekes eine besondere Druckverteilung: „Dementsprechend wartet da eine schwere Aufgabe auf uns, aber Steimbke hat den Druck, die müssen gegen uns gewinnen.“
Für die Gäste könnte die Partie damit zu einem wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt werden – während Gessel-Leerssen zeigen möchte, dass die aktuelle Tabellenlage nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit widerspiegelt.