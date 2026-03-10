Steimbke gegen Esperke unter Druck

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Am Dienstagabend (10. März, 19 Uhr) wird in der Liga das Nachholspiel des 17. Spieltags ausgetragen. Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke empfängt den SV Esperke 1929. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Mit Blick auf die Tabelle würde ein Erfolg für Steimbke den Abstand zu den gefährdeten Teams vergrößern und gleichzeitig den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Esperke hätte dagegen die Chance, bis auf einen Punkt an die drei punktgleichen Mannschaften auf den Plätzen acht bis zehn heranzurücken.

Die Ausgangslage ist für beide Mannschaften angespannt. Steimbke belegt mit 14 Punkten aus 16 Spielen den 13. Tabellenplatz und liegt damit nur wenige Zähler vor den Abstiegsrängen auf dem möglichen Relegationsplatz. Esperke steht mit 21 Punkten aus 17 Partien auf Rang elf und könnte sich mit einem Auswärtssieg weiter vom unteren Tabellenbereich verabschieden.

Im vergangenen Spieltag sammelten beide Teams jeweils einen Punkt. Steimbke kam bei SV Heiligenfelde zu einem 1:1, nachdem Tristan Godesberg die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte und Nico Langner erst in der 82. Minute ausglich.

Esperke holte beim 2:2 beim VfL Bückeburg ebenfalls spät einen Zähler. Nach einem frühen 0:2-Rückstand verkürzte Aaron Mordaß in der 62. Minute, ehe Marcel Baller tief in der Nachspielzeit (90.+5) den Ausgleich erzielte.