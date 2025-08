Steimbke eröffnet gegen den Aufsteiger

SV B-E Steim

Zum Start der neuen Bezirksliga-Saison empfängt der SV Brigitta-Elwerath Steimbke am Donnerstagabend den FC Gessel-Leerssen. Während der Gastgeber seine Favoritenrolle annimmt, will der Aufsteiger seine Lehren aus dem Pokal ziehen.

Bezirksliga-Auftakt: „Wichtig, positiv in die neue Saison zu starten“

SV B-E Steim

SV Brigitta-Elwerath Steimbke SV B-E Steim

Steimbke – Wenn am Donnerstagabend um 19:30 Uhr der Anpfiff in Steimbke ertönt, startet nicht nur die Bezirksliga-Saison 2025/26, sondern für beide Mannschaften auch eine erste Standortbestimmung. Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke geht als etablierter Bezirksligist ins Duell mit dem FC Gessel-Leerssen – und nimmt die Favoritenrolle selbstbewusst an.

„Wir wollen gut in die Saison kommen, spielen gegen einen Aufsteiger. Wir haben daher auch die Favoritenrolle“, ordnet Steimbkes Trainer Dennis Pissor die Ausgangslage ein – relativiert jedoch prompt: „Die Favoritenrolle nehmen wir aber auch an und wollen versuchen, die Aufgabe gut zu lösen, weil es wichtig ist, positiv in die neue Saison zu starten.“