Steimbke dreht spät auf und bestraft Drakenburgs Fehler

Drakenburg führt zunächst, verpasst jedoch die Vorentscheidung und verliert nach zwei späten Gegentoren noch 1:3. Trainer Martin Schulz spricht von einem „kleinen Genickschlag“ kurz vor der Pause.
Der TuS Drakenburg hat beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Trotz Führung unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Schulz am Ende mit 1:3. „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir zunächst unsere Defensive stärken und auf unser Umschaltspiel setzen wollen“, erklärte Schulz nach der Partie.
Der Plan ging zunächst auf: Lucas Wacker brachte Drakenburg in der 28. Minute in Führung. In der Folge verpassten die Gäste jedoch, das Ergebnis zu erhöhen. „Wir verpassen es dann leider, die Führung auszubauen. Der Torwart von Steimbke hält zweimal gut“, so Schulz. Kurz vor der Pause kam der Ausgleich durch Luis Bernardo Oetting nach einem individuellen Fehler – „das war ein kleiner Genickschlag“.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Steimbke zunehmend die Kontrolle. Schulz sprach von einem „einseitigen Spiel“ mit mehr Ballbesitz für die Gastgeber. Drakenburg verteidigte zwar ordentlich, kam offensiv aber kaum noch zur Entfaltung. Dennoch boten sich den Gästen zwei klare Konterchancen, die ungenutzt blieben.
Die Entscheidung fiel schließlich spät: In der Nachspielzeit traf Simon Wilke zum 2:1, ehe Dennis Pissor noch den 3:1-Endstand markierte. „Das ist super ärgerlich“, bilanzierte Schulz. „Wenn du einen der beiden Konter nutzt, kannst du sagen, dass der Plan aufgegangen ist. So hat es am Ende nicht gereicht. Der Sieg für Steimbke ist insgesamt auch nicht unverdient.“
Mit der Niederlage bleibt Drakenburg auf Tabellenplatz zwölf und muss im Kampf um den Klassenerhalt weiter um Punkte bangen. Steimbke rückt hingegen näher an das Tabellenmittelfeld heran.
SV Brigitta-Elwerath Steimbke – TuS Drakenburg 3:1
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Fynn Bahr (46. Simon Wilke), Nico Langner (70. Dennis Pissor), Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Mirko Theiss, Moritz Strutz, Marco Thies (86. Auron Osmani), Darian Guse - Trainer: Dennis Pissor
TuS Drakenburg: Jarne Oldenstädt, Pascal Draeger, Yannick Töpler, Lucas Teichmann (74. Christian Rother), Marven Feist, Elias Hachmeyer, Tim Rieckhof (26. Lucas Wacker), Kevin Dalmann (67. Eric Sänger), Saad Haso, Maxim Penger, Gabriel Czyborra - Trainer: Tim Rehm
Schiedsrichter: Niklas Wittland
Tore: 0:1 Lucas Wacker (28.), 1:1 Luis Bernardo Oetting (30.), 2:1 Simon Wilke (90.+3), 3:1 Dennis Pissor (90.+6)