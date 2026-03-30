Steimbke dreht spät auf und bestraft Drakenburgs Fehler SV Brigitta-Elwerath Steimbke gewinnt 3:1 gegen TuS Drakenburg nach spätem Umschwung von red · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Wagenfeld

Drakenburg führt zunächst, verpasst jedoch die Vorentscheidung und verliert nach zwei späten Gegentoren noch 1:3. Trainer Martin Schulz spricht von einem „kleinen Genickschlag“ kurz vor der Pause.

Der TuS Drakenburg hat beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Trotz Führung unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Schulz am Ende mit 1:3. „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir zunächst unsere Defensive stärken und auf unser Umschaltspiel setzen wollen“, erklärte Schulz nach der Partie. Der Plan ging zunächst auf: Lucas Wacker brachte Drakenburg in der 28. Minute in Führung. In der Folge verpassten die Gäste jedoch, das Ergebnis zu erhöhen. „Wir verpassen es dann leider, die Führung auszubauen. Der Torwart von Steimbke hält zweimal gut“, so Schulz. Kurz vor der Pause kam der Ausgleich durch Luis Bernardo Oetting nach einem individuellen Fehler – „das war ein kleiner Genickschlag“.