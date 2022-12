Steiler Aufstieg eines Regensburger Schiedsrichter-Talents Maximilian Baier vom VfR Regensburg ist Referee mit Leib und Seele – Die Rolle des Unparteiischen forme auch die Persönlichkeit, sagt er

Winterpause hat Maximilian Baier noch nicht. Am Sonntag war der 20-Jährige als Schiedsrichter bei der U17-Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem Tabellenführer FSV Mainz im Einsatz. Die Partie endete 1:1. Maxi Baier pfeift für den VfR Regensburg und hat bisher einen steilen Aufstieg als Unparteiischer hinter sich. Die Zukunft als Referee lässt er auf sich zukommen. „Glück und Pech liegen nahe beieinander. Ich gebe mein Bestes, lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Wie weit es nach oben gehen kann oder wird, lässt sich nicht voraussagen“, erklärt Baier, der 2016 seine Schiedsrichterprüfung absolviert hat: „Mich hat die Schiedsrichterei von Beginn an in ihren Bann gezogen. Ich liebe es, Spiele zu leiten, egal in welcher Liga.“

Im Jahr 2019 schaffte das Schiri-Talent den Sprung in die Bezirksliga. Trotz Corona stieg er 2021 in die Landesliga auf. Im Sommer 2022 ging es für Baier sogar nach eine Stufe höher: Aktuell pfeift er in der Herren-Bayernliga und in der U17-Junioren-Bundesliga. Bislang läuft es gut: „Ich konnte mit soliden Leistungen aufwarten, bin zufrieden. Natürlich waren auch Momente oder Spiele darunter, in denen nicht alles glatt lief, aber grobe Schnitzer waren nicht dabei“, weiß Baier, der bisher sechs Bayernliga-Spiele und neun Junioren-Bundesliga-Partien geleitet hat.

Maxi Baier geht in seiner Aufgabe auf, spult Wochenende für Wochenende viele Kilometer ab. Zum einen auf dem Platz, um auf Ballhöhe zu sein, zum anderen auf verschiedensten Straßen. Am Bayern Campus in München, in Nürnberg, bei den Stuttgarter Kickers, bei 1860, in Augsburg, in Fürth, in Dresden, in Aue und am Wochenende beim VfB Stuttgart war der Nachwuchsschiri bereits im Einsatz. Meist in einem festen Team. Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf) und Jonas Unterholzner (TSV Velden) assistieren ihm im Normalfall an der Linie.

Natürlich lernte Baier bereits so manche ehemalige Bundesliga-Größe kennen: „Unterhaching wird beispielsweise von Daniel Bierofka gecoacht.“ In seiner Rolle geht Baier auf, den Spielern, Funktionären und Trainern versucht er auf Augenhöhe zu begegnen. „Eine gute Kommunikation ist enorm wichtig. Mit den richtigen Worten kann man so manch brenzlige Situation entschärfen“, sagt er.

In der Regensburger Schiedsrichtergruppe fungiert Maximilian Baier trotz seiner jungen Jahre als Lehrwart. Wenn es zeitlich klappt, leitet er auch weiterhin gerne Spiele auf Kreis- oder Bezirksebene. „In der Bezirksliga Nord war ich heuer in Schlicht und in Untertraubenbach im Einsatz, in der Landesliga Mitte bei der Partie Waldkirchen gegen Burglengenfeld.“ Im Prinzip steht er auch als Assistent zur Verfügung, doch in der Rolle als Hauptschiedsrichter fühlt er sich – zumindest momentan – noch um einiges wohler. „Tatsächlich war ich in der aktuellen Saison erst einmal als Assistent im Einsatz. Und zwar assistierte ich Drittliga-Schiedsrichter Lothar Ostheimer Mitte November bei der Partie Pipinsried gegen die Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern.“