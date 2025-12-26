Steile FuPa-Thesen: Neue Abseitsregel & viele Rückzüge ab Bezirksliga

These: Neue Abseitsregel stürzt den Amateurfußballs in Chaos

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Seit zwei, drei Jahren sind die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) in aller Munde, ich habe auch schon mehrfach über sie berichtet. Schließlich gelten Beschlüsse der IFAB für alle Fußballer - ob Profi oder Amateur, ob in Nordamerika oder in Deutschland. Bekannte Anpassungen der vergangenen Jahre sind beispielsweise die erlaubten fünf Wechsel pro Spiel oder die Umsetzung der Kapitänsregel. Angeführt vom FIFA-Direktor für globale Fußballförderung und Ex-Welttrainer Arsène Wenger wird seit Jahren über eine Anpassung der Abseitsregel debattiert. Der Ansatz: Ein Spieler steht nicht mehr im Abseits, wenn sich ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, also mit Ausnahme der Hände und Arme, noch auf gleicher Höhe mit dem letzten Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaft befindet. Das hätte zur Folge, dass angreifende Spieler extrem bevorzugt und vermutlich deutlich mehr Tore fallen würden. Erst im Herbst hat die IFAB diese Idee wieder zum internen Groß-Thema gemacht. Eine Umsetzung zur neuen Saison ist unrealistisch, aber wenn solche möglichen Anpassungen medial schon so groß gespielt werden, wird auf Dauer etwas kommen - und Abseitsentscheidungen sind oftmals das Zünglein an der Waage. Schiedsrichter und Linienrichter müssten neu geschult werden und ihren Fokus ändern. Während der Profi-Fußball den Videobeweis hat, würde diese Abseitsregel manch ein Amateurspiel ins Chaos stürzen. Das ist kein Vorwurf an die Schiedsrichter:innen, die wöchentlich ihr Möglichstes geben, sondern nur eine Tatsache. Und dann bliebe auch fraglich, ob die Kapitänsregel überall noch Anklang fände. Ich persönlich würde auf einen derart essentiellen Eingriff in das Regelwerk des Fußballs verzichten.“

These: Die Rückzüge in der Landes- und Bezirksliga nehmen zu

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Leider rechne ich damit, dass immer mehr Mannschaften aus der Landes- und Bezirksliga zurückziehen werden. Einerseits geraten immer mehr Vereine an ihr finanzielles Limit, was oftmals mit der Zusammenstellung eines teuren Kaders einhergeht. Deshalb stehen Rückzüge und Abmeldungen mancherorts dauerhaft im Raum. Andererseits fehlt mir das Durchhaltevermögen im Abstiegskampf. In schwierigen Situationen wird in der Gegenwart gern der leichteste Weg eingeschlagen, statt sich gegen Widrigkeiten zu stellen. So ist es leider auch oft im Fußball. Mannschaften, die früh in der Landes- und Bezirksliga abgeschlagen sind, werden in den kommenden Monaten und auch Jahren in regelmäßiger Frequenz frühzeitig den Stecker ziehen und abmelden. Ausnahmen wie Fortuna Dilkrath (vergangene Landesliga-Saison früh abgeschlagen, die einzigen drei Saisonsiege zwischen dem 25. April und 23. Mai gefeiert) werden seltener."

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: