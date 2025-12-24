Steile FuPa-Thesen: Kramer in der Oberliga, Fortunas Doppel-Drama

Markus Becker, Redakteur von FuPa Niederrhein: "In der Klingenstadt wächst etwas zusammen – das fällt nicht nur dem aufmerksamen Beobachter bei einem Blick auf die Landesliga, Gruppe 1 auf. Mit der 1. Spvg Solingen-Wald 03, dem DV Solingen und dem TSV Solingen mischen die drei Stadtrivalen durchaus ernsthaft um den Oberliga-Aufstieg. Doch besonders der Tabellenführer aus dem Stadtteil Solingen-Wald sticht dabei noch einmal heraus. Im Jahre 2021 verriet deren Sportchef Peter Resvanis schon etwaige Bestrebungen „um in drei bis fünf Jahren in der Oberliga die Klingenstadt Solingen vertreten zu können“. Schon jetzt weist das Team mit Spielern wie Enes Topal, Marco Cirillo oder Edin Sehic namhafte Kracher auf, doch ich habe im Gefühl, dass mit einem derzeit überaus realistischen Oberliga-Aufstieg im Sommer noch ein besonders strahlkräftiger Charakter dazustößt. In unserem Podcast „FuPalaver“ verriet der 58-jährige Resvanis Anfang des Jahres noch den Traum, Weltmeister Christoph Kramer in seine Geburtsstadt zurückzulotsen. Sollte 03 weiterhin sportlich von sich reden machen, bräuchte es für die unwahrscheinliche Zusammenkunft auch gar nicht mehr so viel Fantasie."

Marcel Eichholz, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Mit sieben Zweitvertretungen ist die Regionalliga West in dieser Saison mit U-Mannschaften regelrecht zugepflastert. Das wird sich am Ende der Saison ändern. Der Nachwuchs des VfL Bochum wird die Klasse nicht halten können. Den Knall gibt es allerdings am Flinger Broich. In einem packenden Saisonfinale rettet sich die U23 von Fortuna Düsseldorf über den Strich, doch das hilft am Ende nicht, da die Profis den Gang in die 3. Liga antreten müssen. Für die Jung-Fortunen bedeutet das Zwangsabstieg in die Oberliga."

These: In der Oberliga wird am Ende eine Mannschaft absteigen, die nach der Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte steht

Sascha Köppen, stellvertretender Leiter von FuPa Niederrhein: "Die Zeiten einer Zweiklassengesellschaft in der Oberliga Niederrhein sind vorbei. Lediglich Ratingen 04/19 marschiert an der Tabellenspitze ein wenig voraus, ist aber auch längst noch ein gutes Stück davon entfernt, für die Regionalliga planen zu können. Dahinter jedoch geht es unfassbar eng zu. Plätze im oberen Tabellendrittel sind kaum zwei Siege von der Abstiegszone entfernt, noch knapper ist der Abstand der kritischen Zone zum letzten einstelligen Tabellenplatz. Deshalb könnte durchaus etwas passieren, was nicht sonderlich oft vorkommt. Eine Mannschaft, die nach dem Ende der Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte rangiert, wird sich am Ende in der Landesliga wiederfinden! Denn es ist gar kein epischer Negativlauf notwendig, um sechs oder acht Plätze zu verlieren. Verletzungspech, im Winter Lücken im Kader nicht geschlossen, der Abgang eines Trainers oder einfach das Unterschätzen der Gefahr – all das kann ausreichen, um am Ende dumm aus der Wäsche zu gucken."

These: FC Büderich oder SC St. Tönis ziehen das große Los im DFB-Pokal

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Einmal gegen den FC Bayern München oder Borussia Dortmund zu spielen, ist der Traum vieler Amateurfußballer. Die meisten würden sich mit jedem Bundesliga-Klub zufriedengeben, auch in Liga 2 laufen viele Hochkaräter rum. Und dieser Traum wird entweder für den FC Büderich oder den SC St. Tönis am 23. Mai 2026 real! Die beiden Oberliga-Klubs treffen im Halbfinale des Niederrheinpokals aufeinander und der Sieger, da lege ich mich fest, wird den Verbandspokal gewinnen und in den DFB-Pokal einziehen! Gegen RW Oberhausen oder MSV Duisburg sind die beiden Oberliga-Klubs zwar krasse Außenseiter, doch in einem Spiel ist alles möglich. Deshalb wird der Finaltag der Amateure 2026 in die Annalen der jeweiligen Klub-Geschichte eingehen und garniert wird der Titel sogar noch mit einem Bundesligisten in der 1. Runde des DFB-Pokals. Vielleicht ja Bayern oder der BVB."

____

____

____

