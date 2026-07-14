„Steigerungspotenzial in allen Bereichen“ – Waldeck schlägt Kammerberg Testspiel-Pleite von Moritz Stalter · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Kammerberg musste sich Waldeck-Obermenzing geschlagen geben. – Foto: Jenni Maul

Kammerberg unterliegt im Testspiel gegen den SV Waldeck Obermenzing mit 1:2. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner sieht „Steigerungspotenzial in allen Bereichen“.

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg befanden sich in der laufenden Saisonvorbereitung auf einem guten Weg. Der Test am Sonntag gegen den SV Waldeck Obermenzing war nun allerdings ein Rückschritt: Bei der 1:2 (0:2)-Niederlage offenbarte der Bezirksligist erneut seine Probleme im letzten Drittel. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner sah deshalb „Steigerungspotenzial in allen Bereichen“. Vor allem in der ersten Halbzeit blieb die Spielvereinigung deutlich unter ihren Möglichkeiten. Ein Grund dafür könnten auch die zahlreichen Ausfälle und die damit verbundenen Umstellungen gewesen sein. „Wir bringen aktuell keine Konstanz in unsere Aufstellung“, sagte Zgud-Schoeppner.