Steigerungslauf nach harzigem Start

Anfang August 2025 startete der Fussballclub Wettswil-Bonstetten (1. Liga) mit einem 2:2 gegen Freienbach in die Saison . Beim unentschiedenen Ausgang stand er immerhin als moralischer Sieger da, nachdem ein Zweitorerückstand in extremis wettgemacht werden konnte.

Bereits vier Tage darauf hatte WB ins Tessin zu reisen, wo es nach spektakulärem Auftritt den FC Collina d’Oro 4:2 niederrang. Und wiederum nur eine halbe Woche später empfing WB Aufsteiger Widnau . Dieser nutzte die Müdigkeit des Heimteams eiskalt zum 1:0-Sieg aus. Die Baisse der Ämtler nahm ihren Fortlauf, als sie in Höngg sang- und klanglos 1:2 untergingen .

Am 16. August folgte der Vereinshöhepunkt mit dem Cupspiel gegen den FC Zürich , untermauert von einem grandiosen Fussballfest. Die mutig auftretenden Ämtler forderten dem 13-fachen Schweizer Meister sowie 10-fachen Cupsieger alles ab. Das 0:2 fiel erst in der Nachspielzeit.

Dank grossem Kämpfertum bezwang es zuerst auswärts Mendrisio 2:1 , ehe Eschen/Mauren zuhause mit 6:1 förmlich vom Platz gefegt wurde. Dabei wurde sogar noch ein Penalty verschossen.

In der nächsten Runde glückte eine bärenstarke Reaktion gegen den unangefochtenen Leader SC YF Juventus . Dessen sichtliche Nervosität spiegelte sich in vier Verwarnungen noch vor der Pause, gegenüber keiner einzigen für die Gastgeber. Diese führten verdient 1:0, mussten aber nach einer Stunde aus dem Nichts heraus den Ausgleich hinnehmen. Und als man sich bereits mit dem Remis abfand, gelang den Stadtzürchern in letzter Minute noch der Luckypunch. Ein übler Genickschlag, den WB in der Folge wegzustecken vermochte.

Ende September fand in Tuggen das Spitzenspiel statt. Die Ämtler erspielten sich Chance um Chance, vermochten aber wie verhext nicht zu reüssieren – und verloren gar noch 0:1. Eine Runde später gelangen gegen Taverne zwei Tore, diese reichten jedoch bloss zum 2:2-Unentschieden.

In Gossau wartete als Gegner St. Gallens U-21, die mit 4:0 deklassiert wurde – das Schlussresultat stand noch vor Ablauf einer Stunde fest.

WB nahm den Schwung in den nächsten Match mit, angesagt war die erste Runde im Schweizer Cup gegen den Ligakonkurrenten Collina d’Oro. Dank ihrer top Moral vermochten die Ämtler einen Rückstand zum 2:1-Sieg zu kehren und sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Zurück in der Meisterschaft, mussten sie trotz mehrheitlicher Feldüberlegenheit Winterthurs U-21 ein 3:3 zugestehen.

Zum Abschluss vier Siege in Folge

Plötzlich kehrte die Stabilität in der WB-Abwehr wieder zurück – die Gegner bissen sich fortan die Zähne aus. So wurden der Reihe nach Kosova 2:0, Baden 1:0, Schaffhausen 2:0 und Dietikon 3:1 bezwungen.

Mit diesen grandiosen Vollerfolgen hievten sich die Ämtler zum Schluss der Vorrunde auf Rang vier und brachten sich wieder ins Gespräch um den Aufstieg. In 15 Spielen resultierten 27 Punkte, bei einem Torverhältnis von 33:18, welches der zweitbeste Wert der Gruppe bedeutet. Der Rückstand auf Platz zwei, den Taverne innehat und der zu Aufstiegsspielen berechtigt, beträgt fünf Zähler. So befindet sich die Mannschaft von Trainer Stephan Lichtsteiner und dessen Assistenten Irhan Abdiji, Markus Ries und Paul Trachsler in Lauerstellung.

Teammanager Marc Enskat zeigt sich erfreut: «Die Vorrunde war ausgezeichnet, vor allem am Schluss. Zudem überzeugte die Mannschaft spielerisch durch attraktiven Fussball. Nach dem Highlight der Vorrunde, dem Cupspiel gegen den FCZ, sind ein paar Punkte liegengelassen worden, was ich der zusätzlichen Belastung zuordne. Auf dem vierten Rang ist man in der Rolle des Jägers, dies dürfte dem Team behagen. Das Aufstiegsspiel gegen Lausannes U-21 ist allen noch in bester Erinnerung. Die Mannschaft wird alles daransetzen, dies abermals zu erreichen.»

WB-Start Anfang Januar

Der FC Wettswil-Bonstetten startet bereits am 5. Januar 2026 wieder mit dem Trainingsbetrieb. Das erste Testspiel findet am 17. Januar zuhause gegen BSC Old Boys Basel statt. Vom 7. bis 12. Februar holt sich WB im Trainingslager in Sevilla den letzten Schliff für die Meisterschaft, welche am 21. Februar mit dem Spiel in Freienbach angepfiffen wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich