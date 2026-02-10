Steigerung im Turnierverlauf

Weida zeigte sich von der hohen Niederlage gegen Plauen sehr gut erholt und hatte schon in der Anfangsphase gute Einschussmöglichkeiten. Dann gelang dem FC Thüringen ein Doppelschlag. Zunächst bereitete Hugh Graham auf der rechten Seite vor. Seine Eingabe verwertete Simon Fuchs zur Führung. Nur zwei Minunten später war Fuchs der Vorbereiter und Gregor Kuhn vollendete. Bei einem Pfostenschuss von Diego Pohl lag der dritte Weidaer Treffer in der Luft. Rabenstein gelang der Anschluss, aber Weida stürmte weiter. Zweimal Oliver Peuker und Kuhn brachten den Ball aber nicht über die Linie. Dann scheiterte Tobias Metzner am Torwart des Gastgebers. Mit der allerletzten Aktion des Spiels konnte Rabenstein nach einer Ecke zum 2:2 ausgleichen und verhinderte damit Turnierplatz 2 für Weida. Im dritten Spiel konnte der VFC Plauen mit 3:1 gegen den Gastgeber gewinnen.

Am Mittwoch empfängt die Penzel-Elf um 19:00 Uhr auf dem Roten Hügel den 1. FC Greiz zu einem weiteren Vorbereitungsspiel.