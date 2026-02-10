Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Steigerung im Turnierverlauf
Am Sonntag reiste der FC Thüringen Weida zu einem Miniturnier nach Rabenstein. Gegner waren der Oberligafünfte VFC Plauen und der Tabellendritte der Sachsenliga SG Handwerk Rabenstein.
von V. Georgius / FCTW · Heute, 17:02 Uhr · 0 Leser
Der VFC Plauen wollte am Wochenende eigentlich einen Test in Weida absolvieren, musste aber wegen eines Nachholepunktspiels absagen, was dann aber ebenfalls ausfiel. Durch mehrere Konstellationen kam dann die Idee ein Turnier zu spielen. Im Modus "Jeder gegen Jeden" dauerte eine Partie 60 Minuten. Plauen übernahm sofort die Spielregie, aber zunächst hielt Weida gut dagegen. In der 25.Minute der Führungstreffer des Oberligisten durch de Moura Beal. Dann brach der FC Thüringen völlig ein und musste innerhalb von nicht einmal 10 Minuten vier weitere Gegentreffer hinnehmen. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass in den letzten beiden Wochen wetterbedingt nur in der Halle trainiert werden konnte.
Weida zeigte sich von der hohen Niederlage gegen Plauen sehr gut erholt und hatte schon in der Anfangsphase gute Einschussmöglichkeiten. Dann gelang dem FC Thüringen ein Doppelschlag. Zunächst bereitete Hugh Graham auf der rechten Seite vor. Seine Eingabe verwertete Simon Fuchs zur Führung. Nur zwei Minunten später war Fuchs der Vorbereiter und Gregor Kuhn vollendete. Bei einem Pfostenschuss von Diego Pohl lag der dritte Weidaer Treffer in der Luft. Rabenstein gelang der Anschluss, aber Weida stürmte weiter. Zweimal Oliver Peuker und Kuhn brachten den Ball aber nicht über die Linie. Dann scheiterte Tobias Metzner am Torwart des Gastgebers. Mit der allerletzten Aktion des Spiels konnte Rabenstein nach einer Ecke zum 2:2 ausgleichen und verhinderte damit Turnierplatz 2 für Weida. Im dritten Spiel konnte der VFC Plauen mit 3:1 gegen den Gastgeber gewinnen.
Am Mittwoch empfängt die Penzel-Elf um 19:00 Uhr auf dem Roten Hügel den 1. FC Greiz zu einem weiteren Vorbereitungsspiel.