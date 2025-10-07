"Stehend K.O." zum Siegtreffer - Turbulentes Spiel in Braunschweig

Acosta erwischte den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Niklas Neudorf (6.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Selim Karim Sabit (31.) erhöhte nach einer Kontersituation auf 2:0. „Wir sind grundsätzlich gut reingekommen und waren in der Anfangsphase maximal effektiv“, erklärte Sievert. Kästorf kam zwar zu eigenen Möglichkeiten, doch Acosta ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff schien die Partie entschieden: Erneut war es Neudorf (47.), der auf 3:0 stellte. Doch dann kippte das Spiel komplett. „Von Minute 70 bis Minute 90 ist Kästorf drückend überlegen. Sie machen verdient diese drei Tore, weil sie nach jedem Treffer weiter draufgedrückt haben“, schilderte der BSC-Coach.

Tatsächlich brachte ein Doppelschlag der Gäste Spannung zurück: Drangmeister (67.) und Petry (76.) trafen, ehe erneut Drangmeister (88.) den 3:3-Ausgleich erzielte. Acosta wankte – und war „nahezu stehend K.O.“, nachdem man aufgrund der Verletzungsmisere Spieler einwechselte, die zuvor schon bei der Kreisliga-Reserve auf dem Platz standen, wie Sievert zugab.

Unerwartete Wende Abpfiff

Doch in der Nachspielzeit kam der große Moment von Aleksandar Jovanovic: Nach einem Eckball stand der Verteidiger völlig frei und traf per Dropkick zum 4:3-Endstand. „Alex Jovanovic war wirklich super blank im gegnerischen Sechzehner und trifft den Ball dann sehr satt – unten in die Ecke rein. Das war natürlich der absolute Lucky Punch“, jubelte Sievert.

In den Schlussminuten verteidigte der BSC den Sieg mit letzter Kraft und brachte die drei Punkte ins Ziel. „Wenn man nach 70 Minuten 3:0 führt, geht man auch irgendwo als verdienter Sieger vom Platz“, resümierte der Trainer. „Vermutlich wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen, aber so nehmen wir die drei Punkte gerne mit.“

Mit dem spektakulären Erfolg festigt Acosta seinen Platz im Mittelfeld und reist nun mit breiter Brust zum Auswärtsspiel nach Bleckenstedt. „Das war ein verrücktes Spiel – aber genau solche Siege geben dir Energie für die kommenden Wochen“, so Sievert abschließend.

Fünf der letzten sechs Spiele konnte Kästorf zuvor gegen Acosta gewinnen, nun konnten sich also wieder die Braunschweig Sieger nennen und sprangen durch den turbulenten Dreier wieder am SSV Kästorf in der Tabelle vorbei auf Rang zehn, wodurch man sich ein weiteres Polster zu den Abstiegsrängen verschaffen konnte.