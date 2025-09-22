„Stehen zu Recht dort unten“: TSV Neuried im freien Fall

Der TSV Neuried kassierte gegen den TSV Großhadern zum vierten Mal in Folge vier Gegentore. Coach Hiechinger tobte nach dem Spiel.
Neurieds Fehlstart in die neue Kreisliga-Saison ist nach der 2:4-Niederlage in Großhadern am Sonntag perfekt. Viermal in Folge verlor der Bezirksliga-Absteiger zuletzt seit dem 2:1-Auftaktsieg gegen Solln. Damit wurden die Grün-Weißen bis auf einen direkten Abstiegsplatz durchgereicht – den eigenen Ansprüchen absolut ungenügend. Bis dato hatten die Fußballer von Cheftrainer Thomas Hiechinger häufig noch ordentliche Leistungen gezeigt, ohne sich dafür mit Punkten zu belohnen. Im Kellerduell mit Großhadern ließen die Neurieder jedoch auch die nötige Einstellung vermissen, wie Coach Hiechinger nach Abpfiff scharf kritisierte: „Besonders die Zweikampfführung im Zentrum ist nicht ligatauglich. Wir sind nicht griffig und ziehen zurück, sobald der Gegner mit mehr Druck kommt.“
In der Anfangsphase präsentierten sich die Gäste noch aktiv und überlegen, mit dem 0:1-Rückstand erfolgte nach 20 Minuten allerdings der erste Bruch im Spiel. „Wir klären den Ball nicht richtig und knallen uns so mehr oder weniger schon wieder ein Eigentor rein. Damit verunsichern wir uns selbst, und der Gegner spürt, dass was geht“, analysierte Hiechinger. Dennoch fanden die Grün-Weißen eine passende Antwort: Nach einem abgewehrten Freistoß von Marko Ralic staubte Nachwuchsverteidiger Colin Strass per Kopf zum 1:1 ab. Die immer mutiger auftretenden Hausherren aus München sorgten kurz vor der Pause für die erneute Führung, ehe Neuried wieder besser aus der Kabine kam und durch Abdou Jarmaine zum 2:2 ausglich. „Danach schalten wir plötzlich einen Gang runter“, monierte der Gäste-Trainer. Großhadern stellte in der Folge auf 4:2 und brachte das Resultat über die Zeit.
Hiechinger konnte dem Auftritt seiner Elf kaum Positives abgewinnen: „Es bringt nichts, wenn man nur 20 Minuten schönen Fußball spielt. Auch zum Ende hin war es mir zu wenig Aufbäumen. Das reicht in keiner Liga.“ Besonders die Defensive bleibt weiter ein großer Schwachpunkt. Das Toto-Pokalspiel vom Dienstag inbegriffen, musste der TSV Neuried zuletzt viermal in Folge vier Gegentreffer schlucken. „Wir stehen zu Recht dort unten, wenn man sich die Anzahl der Gegentore ansieht“, stellte der bediente Chefoach klar.