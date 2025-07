„Stehen wieder vor einer schweren Saison“: SV Bad Heilbrunn unterliegt VfB Forstinning knapp

Auch wenn sein HSV am Samstag gegen den Landesliga-Absteiger VfB Forstinning mit 0:2 (0:0) verloren hatte, war Coach Walter Lang mit der Leistung „ganz zufrieden. Man muss immer das Ganze sehen, welcher Mannschaft wir gegenüberstehen, welche Zielsetzung der Gegner hat. Vor allem in der ersten Halbzeit habe ich eine Partie auf Augenhöhe gesehen.“

Im zweiten Durchgang freilich ging vor allem nach vorne kaum mehr etwas. Da hat dann insbesondere in der Abteilung Attacke bei den dezimierten Gastgebern die Qualität gefehlt. Außer bei eigenen Rückgaben ist da das Spielgerät kaum mehr in den Forstinninger Strafraum gekommen. Die Gäste, die sich als ballsicher und spielstark erwiesen, wollen aber auch mit ihrem 25-Mann-Kader so schnell wie möglich wieder zurück in die Landesliga. Ihnen gegenüber stand ein HSV, dessen bekannt kleiner Kader auch noch von zahlreiche Ausfällen geprägt war. „Wir stehen wieder vor einer schweren Bezirksliga-Saison wie man diesmal wieder sehen konnte“, gab dann der Trainer auch unumwunden zu.

Neben der insgesamt ordentlichen Leistung stieß Lang aber der Treffer zum 0:1 (56.) sauer auf: „Eigentlich ein Eigentor, ein krasser persönlicher Fehler“, schimpft er. Eine Kopfball-Rückgabe von Luis Meisl geriet zu kurz, so dass Mike Opara dazwischen spritzen konnte und die Kugel am verdutzten Keeper Christoph Hüttl vorbei über die Linie schob. Dem zweiten Treffer (68.) durch Frank Schmutzer hingegen war ein gelungener Spielzug über mehrere Stationen vorausgegangen. Wenig später war dann der HSV-Keeper mit einer Glanzparade zur Stelle, nachdem Erim Yildirim aus etwa 16 Metern Maß genommen hatte.