„Stehen nicht schlecht da“ – SV Hohenfurch kämpft um Kassenerhalt

In seiner zweiten Saison versucht der Coach, das zu sichern, was er in seiner ersten beim SVH geschafft hat – den Sprung in die Kreisliga. „Der Aufstieg war ein Glücksfall“, räumt er ein. Der anvisierte Klassenerhalt wird schweißtreibende Arbeit.

Dem Coach imponiert vor allem die hervorragende Kameradschaft in Hohenfurch. Wie auf dem Bau arbeiten auch hier alle Hand in Hand. Der Vorstand liest seinem Coach jeden Wunsch von den Lippen ab und die Nachwuchsabteilung liefert zuverlässig die Talente. Auch weil sie sieht, dass Resch sie fördert und in sein Team integriert.

Hohenfurch schlägt sich als Aufsteiger gut

Weil sich alle einig sind, bleiben Diskussionen um den aktuellen Stand der Ersten Mannschaft aus. „Es ist keiner dabei, der das nicht richtig einschätzen kann“, freut sich Resch über den Rückhalt. So ist allen bewusst, dass sich der Neuling tapfer schlägt und bei einer verschärften Abstiegsregelung der momentane elfte Tabellenrang einen respektablen Erfolg darstellt. „Für einen Aufsteiger stehen wir nicht schlecht da“, spricht der Coach aus, was alle denken. Dass er der drohenden Relegation nach Möglichkeit entgehen will, ist auch klar.

Die Vorzeichen dazu sind günstig. „Wir haben in der Rückrunde noch alles in der Hand“, ist Resch überzeugt. Vier Heimspiele in Serie versprechen den einen oder anderen Punkt, zumal der Aufsteiger auf eigenem Terrain äußerst unangenehm zu bespielen ist. In den Partien gegen den FC Eichenau (2:0) und den TSV Altenstadt (2:2) hat der SVH schon weitere Zähler auf sein Konto überwiesen.

Teamgeist stimmt – schwierige Spiele auf dem Programm

Gegen die FT Jahn Landsberg (30. März) und Topteam TSV Geiselbullach (6. April) wird's zwar schwer, doch weitere Punkte für den Klassenerhalt sind auch in diesen Duellen nicht ausgeschlossen. Und danach geht es bei der Reserve des TSV Gilching gegen einen weiteren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Um sein Team für die kommenden Herausforderungen zu präparieren, hat Resch an den entscheidenden Stellschrauben gedreht. Mit Nachdruck förderte er das, was seine Kicker im Vergleich zur Konkurrenz im Übermaß besitzen: den Mannschaftsgeist. Zwar fiel das geplante Trainingslager aus, doch das Team verbrachte auf dem eigenen Vereinsgelände ein zünftiges Wochenende, das alle noch mehr zusammenschweißte. „Unsere Kameradschaft ist unser großes Faustpfand“, betont der Trainer. Deshalb bleibt er für eine weitere Saison in Hohenfurch, wo alle so fest zusammenhalten wie die Mauern, die er auf seinen Baustellen errichtet.