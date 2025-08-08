„Stehen gut da“: Aufsteiger Dornach trifft auf Hallbergmoos-Goldach

Der Aufsteiger SV Dornach will sich in der Landesliga weiterhin behaupten. Als nächster Gegner wartet der VfB Hallbergmoos-Goldach.
Dornach - Das Erste von drei Auswärtsspielen in Serie haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach gewonnen, und die Mannschaft will am Freitag (19 Uhr) gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach möglichst an jene Leistung anknüpfen, die sie eine Woche zuvor beim 3:2 in Traunstein gezeigt hat.
Für den Aufsteiger bedeutet das: Es gilt, weiterhin in der Abwehr sicher zu stehen und die wiedergewonnene Effektivität vor dem gegnerischen Tor beizubehalten. „Das ist der Schlüssel für uns“, sagt Sebastian Wastl. Dornachs Trainer spürt selbst auch den Rückenwind, den seine Schützlinge aus dem emotionalen Erfolg unter Flutlicht vor annähernd 500 Zuschauern inklusive einer 3:0-Führung nach 50 Minuten mitgenommen haben: „Die Jungs sind gut drauf und haben im Training intensiv gearbeitet. Wir hätten aus den bisherigen vier Spielen gerne ein bisschen mehr mitgenommen, aber mit unseren sechs Punkten stehen wir grundsätzlich schon ganz gut da.“
In Traunstein wurde es hinten raus noch ein bisschen brenzlig, weil das Trainergespann Wastl/Manuel Ring offensiv nicht mehr so nachlegen konnte, wie es das gerne getan hätte, um so für die dringend notwendige Entlastung zu sorgen. In nächsten Flutlichtspiel im nächsten schönen Stadion greifen mit Lorenz Scholz (aus dem Kurzurlaub zurück), Can Bozoglu (war angeschlagen) zwei von drei zuletzt fehlenden Offensiv-Optionen wieder – Hugo Heise bleibt wegen seines Auslandssemesters länger außen vor. „So können wir vorne wieder nachlegen“, sagt Wastl. Weil jetzt mit den privat verhinderten René Reiter und Manuel Wagatha gleich zwei Rechtsverteidiger fehlen, muss diesmal die Abwehr umgebaut werden.
Wastl ist sicher, dass seine Schützlinge auch dieses Problem „im Kollektiv“ lösen werden. Als personelle Alternativen bieten sich Amin Idrissi und Markus Buck an. Inklusive der Keeper hatten die Dornacher unter der Woche 23 Akteure im Training. Der Kader ist also trotz einiger Langzeitverletzten noch gut gefüllt, aber über die Saison hinweg wird der Aufsteiger auch jeden Mann brauchen – zumal einige Stammspieler erst in den nächsten Wochen ihren Urlaub antreten oder anderweitig unbekömmlich sind.
Gegner Hallbergmoos wurde bis dato den eigenen Zielen nicht gerecht und startete mit vier Punkten aus vier Partien bescheiden. „Die Mannschaft hat sicher einen ganz anderen Anspruch, das werden wir zu spüren bekommen“, erwartet SVD-Coach Wastl eine schwierige Aufgabe: „Ich habe den VfB beim 1:0 gegen Wasserburg gesehen – das ist ein gutes und körperlich fittes Team, das 90 Minuten lang Gas gibt.“