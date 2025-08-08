„Stehen gut da“: Aufsteiger Dornach trifft auf Hallbergmoos-Goldach

Dornach - Das Erste von drei Auswärtsspielen in Serie haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach gewonnen, und die Mannschaft will am Freitag (19 Uhr) gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach möglichst an jene Leistung anknüpfen, die sie eine Woche zuvor beim 3:2 in Traunstein gezeigt hat.

Für den Aufsteiger bedeutet das: Es gilt, weiterhin in der Abwehr sicher zu stehen und die wiedergewonnene Effektivität vor dem gegnerischen Tor beizubehalten. „Das ist der Schlüssel für uns“, sagt Sebastian Wastl. Dornachs Trainer spürt selbst auch den Rückenwind, den seine Schützlinge aus dem emotionalen Erfolg unter Flutlicht vor annähernd 500 Zuschauern inklusive einer 3:0-Führung nach 50 Minuten mitgenommen haben: „Die Jungs sind gut drauf und haben im Training intensiv gearbeitet. Wir hätten aus den bisherigen vier Spielen gerne ein bisschen mehr mitgenommen, aber mit unseren sechs Punkten stehen wir grundsätzlich schon ganz gut da.“

In Traunstein wurde es hinten raus noch ein bisschen brenzlig, weil das Trainergespann Wastl/Manuel Ring offensiv nicht mehr so nachlegen konnte, wie es das gerne getan hätte, um so für die dringend notwendige Entlastung zu sorgen. In nächsten Flutlichtspiel im nächsten schönen Stadion greifen mit Lorenz Scholz (aus dem Kurzurlaub zurück), Can Bozoglu (war angeschlagen) zwei von drei zuletzt fehlenden Offensiv-Optionen wieder – Hugo Heise bleibt wegen seines Auslandssemesters länger außen vor. „So können wir vorne wieder nachlegen“, sagt Wastl. Weil jetzt mit den privat verhinderten René Reiter und Manuel Wagatha gleich zwei Rechtsverteidiger fehlen, muss diesmal die Abwehr umgebaut werden.