»Stehen für unsere Ausrichtung«: Waldkirchen hält Trainer

Der TSV Waldkirchen setzt weiterhin auf Stabilität und Kontinuität an der Seitenlinie. Cheftrainer Sven Halfar und sein spielender Co-Trainer Philip Autengruber haben ihre Zusage für den Verbleib beim Tabellensiebten der Bezirksliga Ost gegeben und werden ihre erfolgreiche Arbeit auch in der kommenden Saison fortsetzen. Die beiden jungen Übungsleiter stehen seit dieser Spielzeit auf der Kommandobrücke und haben eine sehr junge Truppe aufgebaut, die bis dato vollauf überzeugen konnte.

"Beide Trainer prägen seit ihrer Übernahme maßgeblich die sportliche Entwicklung der Mannschaft. Unter ihrer Leitung zeigte das Team nicht nur eine positive sportliche Entwicklung, sondern überzeugte auch durch mannschaftliche Geschlossenheit, hohe Einsatzbereitschaft und eine klare sportliche Handschrift. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Spielern und Funktionären sowie ihr großes Engagement genießen innerhalb des Vereins hohe Anerkennung. Die Verantwortlichen des TSV Waldkirchen sehen in der weiteren Zusammenarbeit ein wichtiges Signal für die Zukunft", heißt es in einer von Abteilungsleiter Gundolf Hain verschickten Pressemitteilung.





"Sven Halfar und Philip Autengruber stehen für unsere sportliche Ausrichtung und die Werte beim TSV. Kontinuität auf der Trainerposition ist ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg", beton Hain. Gerade nach mehreren Trainerwechseln in der jüngeren Vergangenheit stellt diese Entscheidung einen wichtigen Schritt dar. Auch die Trainer selbst freuen sich auf die Fortsetzung ihrer Aufgabe beim TSV Waldkirchen. Sie betonen das große Vertrauen des Vereins, das positive Umfeld sowie die ambitionierten Ziele für die kommende Saison. Mit der frühzeitigen Klärung der Trainerfrage schafft der TSV Waldkirchen Planungssicherheit und stellt die Weichen für eine weiterhin positive sportliche Entwicklung.