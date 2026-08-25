"Stehen auf dem Platz, um zu gewinnen": Kray vor Mammutaufgabe RWO

Kray möchte den Regionalligisten versuchen zu ärgern. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

In der ersten Runde des Niederrheinpokals trifft die Mannschaft von Dimitrios Pappas am Mittwoch (26. August, 19.30 Uhr) auf Rot-Weiß Oberhausen. Gespielt wird im Stadion Niederrhein. Eigentlich sollte die Partie in der KrayArena stattfinden, doch nach Abwägung verschiedener Faktoren entschied sich der FC Kray für einen Tausch des Heimrechts.

Trotz eines kleineren personellen Umbruchs im Sommer scheint RWO schnell wieder zu seiner Stärke gefunden zu haben. Die Abgänge wurden mit gezielten Verstärkungen aufgefangen, was sich auch in den ersten Saisonwochen bereits bemerkbar machte. Für den FC Kray wartet damit ein Gegner, der dem Landesligisten in nahezu allen Bereichen überlegen sein dürfte.

Sportlich dürfte die Aufgabe kaum größer sein. Mit Rot-Weiß Oberhausen gastiert ein Regionalligist, der in der vergangenen Saison Vizemeister wurde und auch in dieser Spielzeit zu den Aufstiegsfavoriten zählt. RWO startete mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Bonner SC in die Saison und blieb auch in den beiden folgenden Partien ungeschlagen. Erst am vergangenen Spieltag setzte es gegen die U23 des 1. FC Köln die erste Niederlage. Aktuell steht Oberhausen mit sieben Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Kray will den Favoriten ärgern

Von vornherein aufgeben kommt für die Krayer allerdings nicht infrage. Trotz der bisherigen Niederlagen hat die Mannschaft um Angreifer Benludvid Elad immer wieder gute Ansätze gezeigt. Und gerade der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Für den FC Kray geht es deshalb darum, die besondere Atmosphäre aufzusaugen, eine möglichst gute Leistung abzurufen und Oberhausen so lange wie möglich zu fordern.

"Gegen Oberhausen freuen wir uns vor allem auf die Erfahrung für die Jungs“, erklärt Trainer Dimitrios Pappas. Für viele seiner Spieler sei es eine ungewohnte Situation, in einem Stadion mit einer größeren Kulisse und einer anderen Atmosphäre aufzulaufen. "Wir kennen es aus unseren Heimspielen, dass bei uns eher eine kleinere Anzahl an Zuschauern dabei ist.“

Pappas weiß um die klare Favoritenrolle des Regionalligisten und macht keinen Hehl daraus, dass die Krayer Erwartungen gedämpft sind. Dennoch sieht er im Pokal eine eigene Chance. „Pokal und Saison sind immer zwei unterschiedliche Situationen. Natürlich hätten wir so ein Spiel gerne zu Hause vor unseren eigenen Fans und unter unseren Bedingungen gespielt. Vielleicht hätten wir dann ein paar Prozent mehr Möglichkeiten gehabt. Aber es ist jetzt so, wie es ist.“

Seine Mannschaft soll sich deshalb vor allem auf die eigene Leistung konzentrieren. "Wir werden alles dafür tun, so lange wie möglich mitzuhalten. Am Ende werden wir sehen, wofür es gereicht hat.“ Gleichzeitig warnt der Trainer davor, die Partie überzubewerten: "Wichtig ist für uns aber, dass wir dieses Spiel nicht als Maßstab für unsere Saison nehmen. Wir wollen mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen und uns anschließend direkt wieder auf die kommenden Aufgaben und die Saison konzentrieren.“

Ganz ohne Ambitionen geht der FC Kray aber selbstverständlich nicht ins Pokalspiel. "Wir stehen auf dem Platz, um zu gewinnen. Wir stehen auf dem Platz, um alles zu geben. Und genau das werden unsere Jungs auch machen“, betont Pappas.

Dabei hofft der Trainer insbesondere auf mehr Konsequenz im eigenen Spiel. "Vielleicht schaffen wir es diesmal, ein oder zwei Fehler weniger zu machen und vor allem die einfachen Fehler abzustellen, durch die wir den Gegner selbst ins Spiel einladen.“ Gelingt das, soll der Favorit möglichst lange beschäftigt werden. Personell kann Pappas dabei nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.