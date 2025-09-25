Christian Moser (rechts) geht nicht nur da hin, wo es weh tut - er überwindet seine Schmerzen sogar regelmäßig. – Foto: Alexander Ferazin

Stehaufmännchen Moser: »SVG - bis es körperlich nicht mehr geht« Hannes Gastinger, Trainer des SV Grainet, im Interview zur aktuellen Situation, in der Christian Moser wieder eine zentrale Rolle spielt

Wenn man so will, ist beim SV Grainet alles beim Alten. Wieder gehört der Dorfverein zum Spitzenfeld der Bezirksliga Ost. Und wieder ist es Christian Moser, der mit seinen Toren dafür sorgt. Doch ganz so einfach ist die Situation beim SVG nicht erklärt, wie im FuPa-Interview mit Trainer Hannes Gastinger deutlich wird.

Inzwischen seid ihr wieder richtig in der Spur. Der Saisonstart hingegen verlief eher holprig. Zufall - oder hast Du eine Erklärung dafür?

Es war auch zu Saisonbeginn definitiv nicht alles schlecht – aber halt auch nicht alles gut. Wir haben es in dieser Phase nicht geschafft, über 90 Minuten den Fußball zu spielen, den wir spielen können und haben in einigen Situationen, sowohl vor dem gegnerischen als auch vor dem eigenen Tor, die notwendige Konsequenz vermissen lassen. Darüber hinaus sollte auch gesagt sein, dass wir nicht die Überfliegermannschaft der Bezirksliga sind und wir es mit sehr namhaften und guten Mannschaften zu tun hatten, gegen die man als SV Grainet auch nicht zwangsläufig zum Siegen verpflichtet ist. Wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten und immer an unser Leistungslimit gehen – nur, wenn uns das gelingt, können wir in der qualitativ sehr ausgeglichenen Bezirksliga erfolgreich sein. Die Bezirksliga Ost lässt sich mehr oder weniger in zwei Lager teilen. Auf der einen Seite regionale Bigplayer wie Ruhmannsfelden, Hutthurm oder Deggendorf. Auf der anderen Seite Dorfvereine, die inmitten des größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte stehen. Wo würdest Du den SV Grainet einordnen?

Der SV Grainet ist ein Dorfverein in „Perfektion“ und darauf kann er sehr stolz sein. Ich finde es immer sehr beeindruckend, weil in diesem Verein den Kindern und Jugendlichen Werte vorgelebt werden, die den Amateurfußball ausmachen und heutzutage nicht mehr überall gang und gäbe sind. Umso schöner ist es dann, dass wir mit solchen Traditionsvereinen in dieser sehr attraktiven Bezirksliga spielen dürfen und darüber hinaus in der Lage sind, diese Mannschaften an einem guten Tag auch zu ärgern.

Nein, aufgeben tut der 35-Jährige nie. – Foto: Mike Sigl

In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte der SVG immer zum Spitzenfeld der Liga. Muss heuer der große Wurf gelingen, weil ansonsten die Luft raus ist...

Bei uns in der Mannschaft und im Verein redet absolut niemand über den großen Wurf. Ein treuer Fan hat nach dem Sieg vor zwei Wochen gegen Ruhmannsfelden zu mir gesagt, dass wir noch 18 Punkte brauchen, um nächste Saison wieder sicher in der Bezirksliga zu spielen - ich denke das sagt alles über die Erwartungshaltung im Verein aus. Wir wären zunächst einmal froh, wenn wir wieder eine sorgenfreie Saison spielen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt frühzeitig holen können. Sollten dann noch ein paar Spiele übrig bleiben und ein paar Punkte zu vergeben sein, schauen wir, was darüber hinaus noch möglich ist.

... oder weil ansonsten die umworbenen jungen, aber bereits erfahrenen Spieler wie Niklas Bösl oder Jonas Blöchl dann auch tatsächlich weg sind?

Ich kann jetzt natürlich nicht für die Burschen sprechen, aber was ich sagen kann, ist, dass sie alle tief verwurzelt mit dem SV Grainet sind und das Herz am richtigen Fleck bzw. das Tattoo mit dem richtigen Motiv haben (schmunzelt). Einer Deiner Jungs muss derzeit besonders erwähnt werden: Oldie Christian Moser. Erzähl doch mal, was ist das für ein Typ - als Mensch und Spieler?

Chris ist sowohl als Spieler als auch als Mensch etwas Besonderes. Er kann es mit allen Leuten - egal auf welchen Fußballplatz wir fahren, jeder kennt ihn und jeder mag ihn. Er ist mit seiner positiven und lustigen Art einfach jedem sympathisch. Diese Wesenszüge – gepaart mit seiner sportlichen Erfahrung - machen ihn darüber hinaus natürlich auch zu einem überragenden sportlichen Leiter. Und als Spieler ist er einfach ein Hundertprozentiger – so sympathisch und lustig er vor und nach dem Spiel ist, so ehrgeizig ist er auf dem Platz. Sobald angepfiffen ist, gibt er alles dafür, damit wir gewinnen und er danach mit seinen „Buaman“ feiern kann. Die Leidensgeschichte vom "Mosa" ist hinlänglich bekannt. Hand aufs Herz: Hast Du damit gerechnet, dass er überhaupt mal wieder auf dem Platz stehen wird?

Christian hat ja mit seiner Schambeinentzündung über zwei Jahre nicht mehr Fußball gespielt. Deshalb habe ich ehrlich gesagt darauf gehofft, aber nicht mehr wirklich damit gerechnet – also zumindest nicht, dass er nochmal regelmäßig auf dem Platz steht. Seit Weg zurück war steinig und beschwerlich. Und plötzlich trifft er auch in der Bezirksliga Ost wieder. Klingt das einfacher als es ist? Hat Christian Moser einfach den berühmt-berüchtigten Torriecher?

Selbstverständlich hat Chris den Torriecher, aber wenn man ihn lediglich auf seinen Torriecher reduzieren würde, würde man ihm Unrecht tun. Er ist technisch sehr stark, kann den Ball sehr gut fest machen und ist darüber hinaus ein extrem intelligenter Fußballer, der seine Mitspieler mit entscheidenden Pässen und Laufwegen in aussichtsreiche Positionen bringt.

Gastinger ist inzwischen die dritte Spielzeit Trainer am Glasbach. – Foto: Mike Sigl