 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligavorschau

Steglitz-Derby, Abstiegskampf am Samstag, Topspiel in Staaken

27. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 27. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:00

Der Spieltag wird am Freitagabend mit dem Steglitz-Derby zwischen dem SSC Südwest und Stern 1900 eröffnet. Tabellarisch trennt die Teams einiges, doch die Form ist recht ähnlich. Dennoch sind die Vorzeichen verschieden. Die Hausherren brauchen Punkte, um die Abstiegsränge verlassen zu können. Stern 1900 kann immer noch Platz zwei angreifen.

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Morgen, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:30

Aufsteiger Rudow spielt eine starke Saison, ist derzeit Achter und muss sich wenig Sorgen machen. Die sind dafür bei Polar Pinguin durchaus groß. Die Gäste sind Tabellenletzter, konnten in der Vorwoche aber Selbstvertrauen beim 5:1-Erfolg gegen Südwest tanken.

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Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
19:30

Am Heckerdamm treffen die Tabellennachbarn Türkspor und der SC Charlottenburg aufeinander. Es ist das Duell des Sechsten gegen den Fünften. Beide haben in den letzten Wochen etwas federn gelassen, liegen dennoch nur drei Zähler hinter dem zweitplatzierten SC Staaken.

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Sa., 25.04.2026, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
13:00

Da kann auch Blau Weiß 90 angreifen. Der Aufsteiger ist zuletzt ordentlich geklettert, hat ebenfalls drei Punkte Rückstand auf Staaken. Für den Frohnauer SC ist die Lage derweil brenzliger geworden. Bei nur noch vier Zählern Vorsprung auf Rang 16 wäre ein Dreier von enormer Bedeutung.

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Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:00

Den könnten auch Biesdorf und der Berliner SC gut gebrauchen. Beide kämpfen um den Klassenerhalt. Biesdorf kam nach zwei Siegen in Folge zuletzt bei Empor ordentlich unter die Räder, steht derzeit dennoch knapp über dem Strich. Der Berliner SC hat vier Punkte mehr auf dem Konto, ist aber noch lang nicht gerettet.

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Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:00

Der angesprochene SV Empor gastiert am Samstag zum nächsten Kellerduell in Altglienicke. Empor machte in der Rückrunde ordentlich Schritte Richtung Klassenerhalt, hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den Gegner. Altglienicke ist völlig abgestürzt, steht nach guter Hinrunde plötzlich auf einem Abstiegsplatz.

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So., 26.04.2026, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
11:30live

Die Spandauer Kickers stehen im Tabellenmittelfeld auf dem 10. Rang. Die Partie gegen Wilmersdorf ist richtungsweisend. Die Gäste sind gut unterwegs, haben die letzten drei Partien alle gewonnen und sich so auf Platz drei vorgeschoben.

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So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
13:00

Hohen Neuendorf steckt mitten in der eng beieinander liegenden unteren Tabellenhälfte. Dort könnte Mariendorf auch noch hineinrutschen. Die Gäste sind mit drei Punkten mehr auf dem Konto in Reichweite der Blau-Weißen.

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So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
14:00

Topspiel in Staaken. Nach verkorkster Hinrunde ist der Oberliga-Absteiger bis auf Platz zwei geklettert. Dem Gegner, den Füchsen Berlin, wird man in dieser Saison tabellarisch aber nicht mehr gefährlich. Die Reinickendorfer drehen an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise, haben 17 Punkte Vorsprung.

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