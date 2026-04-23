Steglitz-Derby, Abstiegskampf am Samstag, Topspiel in Staaken

– Foto: Ralf Seedorff

Der Spieltag wird am Freitagabend mit dem Steglitz-Derby zwischen dem SSC Südwest und Stern 1900 eröffnet. Tabellarisch trennt die Teams einiges, doch die Form ist recht ähnlich. Dennoch sind die Vorzeichen verschieden. Die Hausherren brauchen Punkte, um die Abstiegsränge verlassen zu können. Stern 1900 kann immer noch Platz zwei angreifen.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow Polar Pinguin Berlin Pinguin 19:30 PUSH

Aufsteiger Rudow spielt eine starke Saison, ist derzeit Achter und muss sich wenig Sorgen machen. Die sind dafür bei Polar Pinguin durchaus groß. Die Gäste sind Tabellenletzter, konnten in der Vorwoche aber Selbstvertrauen beim 5:1-Erfolg gegen Südwest tanken. ---

Am Heckerdamm treffen die Tabellennachbarn Türkspor und der SC Charlottenburg aufeinander. Es ist das Duell des Sechsten gegen den Fünften. Beide haben in den letzten Wochen etwas federn gelassen, liegen dennoch nur drei Zähler hinter dem zweitplatzierten SC Staaken. ---

Da kann auch Blau Weiß 90 angreifen. Der Aufsteiger ist zuletzt ordentlich geklettert, hat ebenfalls drei Punkte Rückstand auf Staaken. Für den Frohnauer SC ist die Lage derweil brenzliger geworden. Bei nur noch vier Zählern Vorsprung auf Rang 16 wäre ein Dreier von enormer Bedeutung. ---

Den könnten auch Biesdorf und der Berliner SC gut gebrauchen. Beide kämpfen um den Klassenerhalt. Biesdorf kam nach zwei Siegen in Folge zuletzt bei Empor ordentlich unter die Räder, steht derzeit dennoch knapp über dem Strich. Der Berliner SC hat vier Punkte mehr auf dem Konto, ist aber noch lang nicht gerettet. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II SV Empor Berlin Empor Berlin 14:00 PUSH

Der angesprochene SV Empor gastiert am Samstag zum nächsten Kellerduell in Altglienicke. Empor machte in der Rückrunde ordentlich Schritte Richtung Klassenerhalt, hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den Gegner. Altglienicke ist völlig abgestürzt, steht nach guter Hinrunde plötzlich auf einem Abstiegsplatz. ---

Die Spandauer Kickers stehen im Tabellenmittelfeld auf dem 10. Rang. Die Partie gegen Wilmersdorf ist richtungsweisend. Die Gäste sind gut unterwegs, haben die letzten drei Partien alle gewonnen und sich so auf Platz drei vorgeschoben. ---

Hohen Neuendorf steckt mitten in der eng beieinander liegenden unteren Tabellenhälfte. Dort könnte Mariendorf auch noch hineinrutschen. Die Gäste sind mit drei Punkten mehr auf dem Konto in Reichweite der Blau-Weißen. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Füchse Berlin Füchse Berlin 14:00 PUSH

Topspiel in Staaken. Nach verkorkster Hinrunde ist der Oberliga-Absteiger bis auf Platz zwei geklettert. Dem Gegner, den Füchsen Berlin, wird man in dieser Saison tabellarisch aber nicht mehr gefährlich. Die Reinickendorfer drehen an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise, haben 17 Punkte Vorsprung.

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