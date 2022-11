Steger muss früh verletzt runter – Solln verliert 1:6 bei DJK Pasing

Ob sich die Erstvertretung der DJK Pasing für Sollns Erste nach deren Heimniederlage gegen Fürstenried als „Aufbaugegner“ eignen würde, konnte durchaus als fraglich angesehen werden. Immerhin hatten die Sollner es auswärts mit dem Tabellenzweiten zu tun, der bis auf eine Niederlage und zwei Unentschieden bis dato alles gewonnen hat. Die Abwesenheit von Innenverteidiger Morstein passte unter diesen Umständen nicht so recht, doch mit Anton Buergers stand ein erfahrener Ersatzmann für die Startelf bereit.

Von Anfang an spürten die Zuschauer, dass sie es keinesfalls mit „Schlafwagenfußball“ zu tun bekommen würden. Die Sollner hatten erste Gelegenheiten der Platzherren zu klären, schienen aber selbst auch nach vorne zu trauen. Stürmer Tobi Steger war in der 7. Minute gut in Richtung Pasinger Tor unterwegs, als Keeper Brandl aus seinem Kasten ins Feld stürmte und neben Steger auch einen eigenen Mann umrannte. Die selbst von dem Pasinger Trainer erwartete rote Karte blieb indessen aus; Pasing spielte zu elft weiter. Für Steger aber ging nichts mehr; er wurde benommen vom Platz geführt. Zu diesem frühen Zeitpunkt war natürlich kein Ersatzspieler warm; Armando Tischer konnte erst nach einigen Minuten auflaufen (12.).

Die Unruhe der Sollner – sicher nicht zuletzt aus Sorge um ihren Teamkameraden Tobi Steger - machten sich die „ausgebufften“ und körperlich größtenteils überlegenen Pasinger eiskalt zunutze. Nach genau einer Viertelstunde Spielzeit machte Teouri nach gelungener Balleroberung seines Teams das 1:0 (15.). Reichliche 5 Minuten später ließ Baumann (auf Vorlage von Mucoli) das 2:0 folgen. Noch nicht einmal eine halbe Stunde war vorüber, als Teouri eine Vorlage von Kuttruff den Sollnern den dritten Gegentreffer einschenkte (29.).

Es folgte eine Phase, in der die Gäste sich gewaltig zusammenrissen, denn mit viel Glück hätte sich der Rückstand vielleicht noch aufholen lassen. Freilich konnten sich die Gastgeber nun verstärkt aufs Verteidigen konzentrieren, so dass die Sollner Offensive kaum einen Stich machte. Auf der anderen Seite verteidigte Keeper Maximilian Hassinger mit einer starken Faustabwehr größeres Unheil (34.). Danach scheiterte Sammy Schewe an Do Rogo Idriss (35.), und auch die anschließenden Eckbälle brachten nichts ein. Keeper Brandl hielt gegen den eingewechselten Tischer nach schöner Vorlage von Abwehrmann Chris Hassinger (36.). Eine tolle Balleroberung von Benni Minov hatte nicht den gewünschten Erfolg, denn Minov schoss ins Toraus, bevor Tischer den Ball hätte erreichen können (38.).

Die Schlussphase der ersten Halbzeit hatte es dann vollends in sich. Eine unnötiger Sollner Schuss ins Seitenaus in der eigenen Hälfte brachte die Platzherren in Ballbesitz. Buergers brachte den Ball nach dem Einwurf nicht weg, Jell wollte mit dem Körper blocken, doch der Pasinger Baumann verlieh dem Spielgerät die „falsche“ Richtung, so dass dieses neben dem chancenlosen Hassinger zum 4:0 ins Netz einschlug (42.). 2 Minuten später war wiederum ein Einwurf Ausgangspunkt für das 5:0 der Gastgeber durch Mucoli, vorbereitet durch den allgegenwärtigen Teouri (44.).