Stegen hat leichtes Spiel gegen verunsicherten Gegner

Der FSV Stegen hat im FC Bad Bellingen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf düpiert und einen 5:0-Auswärtssieg gefeiert. Der SV Blau-Weiß Waltershofen gewinnt in Mundingen mit 1:0 und gibt die rote Laterne wieder ab.
FSV Stegen baut das Polster aus
Ganz allmählich dürften sich die Mienen beim FSV Rot-Weiß Stegen entspannen. Zwar belegen die Dreisamtäler nach wie vor den zwölften Platz, das Polster zum ersten potenziellen Abstiegsplatz 13 ist aber auf zehn Punkte verstärkt worden. Im Gastspiel beim FC Bad Bellingen gingen der FSV bereits in der dritten Minute durch Julian Kaufman in Führung. Weiterlesen: FSV Stegen feiert Kantersieg beim verunsicherten FC Bad Bellingen (BZ-plus)
SV Blau-Weiß Waltershofen feiert Auswärtssieg
Der SV Blau-Weiß Waltershofen hat den SV Mundingen auswärts mit 1:0 besiegt und damit die rote Laterne an den FC Wittlingen weitergereicht. Keinen Verbandsliga-Absteiger und erfolgreiche Aufstiegsspiele des Landesliga-Vizemeisters vorausgesetzt, würde der vorletzte Tabellenrang zum Klassenerhalt ausreichen. Weiterlesen: FSV Stegen feiert Kantersieg beim verunsicherten FC Bad Bellingen (BZ-plus)