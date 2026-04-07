Stegen hat leichtes Spiel gegen verunsicherten Gegner 5:0-Auswärtssieg der Dreisamtäler +++ FC Bad Bellingen schwächt sich durch Rote Karten selbst von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Wird vom FSV Rot-Weiß Stegen eingewechselt und trifft gleich zweimal: Manuel Benz. – Foto: Daniel Thoma

Der FSV Stegen hat im FC Bad Bellingen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf düpiert und einen 5:0-Auswärtssieg gefeiert. Der SV Blau-Weiß Waltershofen gewinnt in Mundingen mit 1:0 und gibt die rote Laterne wieder ab.

FSV Stegen baut das Polster aus Ganz allmählich dürften sich die Mienen beim FSV Rot-Weiß Stegen entspannen. Zwar belegen die Dreisamtäler nach wie vor den zwölften Platz, das Polster zum ersten potenziellen Abstiegsplatz 13 ist aber auf zehn Punkte verstärkt worden. Im Gastspiel beim FC Bad Bellingen gingen der FSV bereits in der dritten Minute durch Julian Kaufman in Führung. Weiterlesen: FSV Stegen feiert Kantersieg beim verunsicherten FC Bad Bellingen (BZ-plus)